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桃園欠債嬤開瓦斯 同房未滿2歲外孫女險陪葬 判關2年2月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園吳姓婦人因債務問題萌輕生念頭，今年元月初某日凌晨，將陽台瓦斯桶搬至臥室，以棉被堵死門縫後開瓦斯，企圖與同房未滿2歲外孫女共赴黃泉，所幸及時發現，遭桃園地檢署依家暴之殺人未遂罪起訴；桃園地院審結，依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪判處徒刑2年2月，可上訴。

犯罪事實指出，吳婦與女兒夫婦一家三口同住桃園市平鎮區，平常幫忙照顧小外孫女，今年1月8日凌晨4點，吳婦因債務一事想不開，不顧同房的1歲7月大外孫女仍在熟睡，便將陽台的瓦斯桶搬進臥室，反鎖房門並以棉被堵死門縫後開啟瓦斯桶閥門，讓瓦斯漏逸瀰漫於屋內，企圖以吸入瓦斯方式，帶外孫女一同赴死。

後因吳婦的女兒進浴室洗澡時，發現無熱水可用，於是到陽台檢查熱水器時，發現瓦斯桶不見了，立刻叫醒丈夫去媽媽臥室查看，共同敲擊房門要吳婦開門，吳婦聽見女兒女婿敲門的呼喚聲心生後悔，中止殺害小外孫女的犯行，打開房門讓女兒夫婦進屋並將瓦斯桶即時關閉，避免憾事發生。吳婦於警詢、檢方偵查及法院審理期間，就犯罪事實坦承不諱，與卷內事證相符，犯行可供認定。

法官審酌，被告吳婦不僅是被害外孫女的外祖母也是主要照顧者，因經濟狀況困窘，一時失慮犯案，她的主觀惡性與一般殺人犯行有別，認為吳婦的犯罪情況顯可憫恕，適用刑法59條規定減輕其刑。

另也審酌，吳婦未考慮外孫女是獨立的生命個體，非專屬被告個人財產，開啟瓦斯自殺時竟欲同時結束外孫女性命，行為應予非難。考量她於危害發生前，因已關閉瓦斯，未造成無可彌補之憾，犯後已有悔意，態度尚佳。兼衡素行、智識、家庭經濟狀況，及女兒女婿表示的量刑意見，量處適當之刑。

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吳姓婦人因債務問題想不開，竟開瓦斯輕生，企圖與同房未滿2歲外孫女共赴黃泉，所幸家人及時發現，桃園地院審結，將吳婦依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪判徒刑2年2月，可上訴。示意圖非本案。記者陳恩惠／攝影
吳姓婦人因債務問題想不開，竟開瓦斯輕生，企圖與同房未滿2歲外孫女共赴黃泉，所幸家人及時發現，桃園地院審結，將吳婦依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪判徒刑2年2月，可上訴。示意圖非本案。記者陳恩惠／攝影

桃園地檢署 殺人未遂

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