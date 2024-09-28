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影／高雄轎車主買車待沽 警眼尖見1個英文字母揪出假車牌

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警前鎮分局員警昨天巡邏發現，1輛轎車懸掛的牌照，第一個英文字母是P，眼尖員警馬上識破是假車牌，找到一旁修車廠業者陳姓男子，果然查出陳涉嫌購買偽造車牌，依行使偽造特種文書罪嫌移送法辦。

交通部自12年前頒布第八代自小客（貨）車牌照，統一換成前3碼是英文字母、後4碼為數字，依開頭英文字母A到Z編碼順序發放車牌。約3年前，A字頭的車牌發完，新式車牌目前仍只發放B字頭的車牌。員警一見轎車懸掛前3碼英文字母的車牌，第一個英文字母是P，是重機車車牌，才一眼識破其中玄機。

前鎮警分局一心路派出所副所長李家銓、警員鄧威顥，昨天巡邏經過前鎮區凱旋三路某巷弄，發現陳姓男子停在巷內的轎車，車牌英文字母是P開頭，依交通部「號牌型式及編碼規則表」，不是轎車專用車牌，找到是陳的車。

陳姓男子向警方坦承，買來中古車待出售，因已報停駛，怕沒牌車停放在道路遭環保局清除，才上網購買偽造車牌懸掛轎車上。

警方依道路交通管理處罰條例對陳開罰，可處3600元至1萬800元罰鍰，並將全案依行使偽造特種文書罪嫌，函送高雄地檢署偵辦。

高雄警方巡邏小巷，見旁邊的白色轎車車牌，識破陳姓男子使用偽造車牌。記者林保光／翻攝
高雄警方巡邏小巷，見旁邊的白色轎車車牌，識破陳姓男子使用偽造車牌。記者林保光／翻攝
高雄警方巡邏小巷，見旁邊的白色轎車車牌，識破陳姓男子使用偽造車牌。記者林保光／翻攝
高雄警方巡邏小巷，見旁邊的白色轎車車牌，識破陳姓男子使用偽造車牌。記者林保光／翻攝

交通部 環保局

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