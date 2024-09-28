影／有錢任性？高雄男借賓利車載妹違停 見警開單嗆多開點

高市一名男子借友人賓利名車載長髮妹，大喇喇違停在三民區建興路，幾乎占據一個車道，員警到場開單，男子嗆這是朋友的車，盡量開，多開一點，友人錄下過程PO網，直指「有錢就是任性？」警方指，此影片為去年9月違規案，已依規定開單。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，影片中一輛賓利車違停在高雄市三民區建興路，員警到場取締，只見男子和一名長髮正妹在旁，男子對於警方取締動作，絲毫不以為意，還對警方打招呼「您好，這是我朋友的車」，緊接著說「你開，盡量開，開多張一點」。

男子被警方開單過程，被一旁友人PO上社群，被註解「有錢就是任性」。

轄區三民二警分局警方指出，經檢視影片內容，查出這起違停案件發生在去年9月9日深夜10時許，當時民族所員警擔服守望勤務，發現建興路有車輛違規停車情形，於是趨前依規定製單舉發。