聽新聞
0:00 / 0:00
影／有錢任性？高雄男借賓利車載妹違停 見警開單嗆多開點
高市一名男子借友人賓利名車載長髮妹，大喇喇違停在三民區建興路，幾乎占據一個車道，員警到場開單，男子嗆這是朋友的車，盡量開，多開一點，友人錄下過程PO網，直指「有錢就是任性？」警方指，此影片為去年9月違規案，已依規定開單。
網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，影片中一輛賓利車違停在高雄市三民區建興路，員警到場取締，只見男子和一名長髮正妹在旁，男子對於警方取締動作，絲毫不以為意，還對警方打招呼「您好，這是我朋友的車」，緊接著說「你開，盡量開，開多張一點」。
男子被警方開單過程，被一旁友人PO上社群，被註解「有錢就是任性」。
轄區三民二警分局警方指出，經檢視影片內容，查出這起違停案件發生在去年9月9日深夜10時許，當時民族所員警擔服守望勤務，發現建興路有車輛違規停車情形，於是趨前依規定製單舉發。
警方表示，過程中雖遇民眾挑釁，但員警仍保持理性未與駕駛起爭執，依據違反道路交通管理處罰條例第56條規定，對駕駛開出可處600元至1200元的罰單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言