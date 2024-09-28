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男子遭逢巨變事業不順買醉路倒 台中警開車載他回家
台中一名男子最近事業不順、人生遭逢巨變，酒醉路倒，員警叫醒他，耐心問出住址，開警車載他回家，勸他斟酌酒量喝酒，勿造成他人困擾及家人的擔心。
本月26日晚上，台中市大雅警分局潭北派出所警員李丞斌、張維哲接獲民眾報案，潭子區潭子街三段附近有人路倒，需要警方協助。
警方到場處理，發現62歲黃姓男子倒臥在路旁，經檢視他身上無明顯外傷，但全身散發濃厚酒味，員警為防止黃男發生意外，耐心和他溝通，最後問出他住所後，開巡邏車護送返家。
經了解，男子近期人生遭逢巨變，事業不順，獨自到住家附近小吃店喝酒消愁，返家路途因不勝酒力才倒臥路旁，警方叮嚀男子日後要斟酌酒量喝酒，勿造成他人困擾及家人的擔心。
大雅分局呼籲，民眾若有飲酒，應注意自身酒量，適量飲酒並保持意識清醒，確保自身生命財產安全；也切記酒後勿駕車，遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」等安全駕駛觀念。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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