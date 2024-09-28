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台南婦燒開火忘了關害死獨生女 夫為妻求情獲判緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

55歲張姓婦人去年12月20日在台南住處北側陽台燒開水，忘了關閉爐具，因而釀成火警，致臥室內23歲劉姓女兒因吸入性嗆傷而昏迷，經消防局人員到場搶救送醫仍不治，張婦被訴過失致人於死罪，丈夫向法官求情，稱不願見到悲痛萬分的家庭因而破碎，張婦被判4月，緩刑2年。

去年12月20日中午11時許，消防局據報，台南安南區安中路段一棟4樓公寓起火燃燒，張婦雖及時逃出，但她的23歲女兒被消防人員救出時沒有意識命危，緊急送醫。張婦告訴消防人員，她逃出來時陽台起火，來不及叫女兒。

當時，消防人員將23歲劉女從房間救出，她疑吸入大量濃煙，沒有意識，送永康奇美醫院急救，最後仍因缺氧性腦病變不治。

張婦指出，案發當時僅她與女兒在住處，當天7時40分許丈夫即外出上班，平日有在住處北側陽台以快速爐具燒開水習慣。但她辯稱，案發當天未燒開水。丈夫說，案發當天7時40分許即出門上班，平日妻子於上午7點多會在住處北側陽台燒開水。

據台南市消防局火災原因調查鑑定書，指本案起火原因以「爐火烹調」致生火災的可能性最大，起火處為該住宅北側陽台附近處。檢方認張所為涉犯過失致人於死罪嫌，提起公訴。   

然而，夫婦兩人痛失獨生女，治喪之餘，還得面對司法程序。在法扶律師協助下，夫婦成立和解，丈夫也表明願意原諒妻子，並懇請法院給予妻子緩刑，且判越輕越好，「讓已悲痛萬分的家庭不會再進一步破碎」。

台南地院審酌，張婦用火不慎釀禍，造成其獨生女死亡，財物及所住房屋也受有損害，精神上已受有莫大痛苦。且念及張婦犯後坦承犯行，態度尚佳，素行良好，並已與丈夫成立和解，法官認她過失致人於死罪處4月，可易科罰金，緩刑2年。

台南地院審酌，張婦用火不慎釀禍，造成其獨生女死亡，財物及所住房屋也受有損害，精神上已受有莫大痛苦，且犯後坦承犯行，法官認她過失致人於死罪處4月，緩刑2年。圖／本報資料照
台南地院審酌，張婦用火不慎釀禍，造成其獨生女死亡，財物及所住房屋也受有損害，精神上已受有莫大痛苦，且犯後坦承犯行，法官認她過失致人於死罪處4月，緩刑2年。圖／本報資料照

丈夫 台南 火災 獨生女

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