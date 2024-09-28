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影／誆虛擬貨幣輕鬆獲利 中和警埋伏逮取款車手押起來
詐團以假投資交易手法，誆稱投資虛擬貨幣可輕鬆獲利，新北市戴姓男子遭騙2度匯款後無法出金怒報案，警方日前埋伏逮取款車手張姓男子，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
假投資詐騙層出不窮，新北市中和警分局日前接獲戴姓男子報案於LINE交友軟體上認識暱稱「曉煊」女性網友，聊天過程中該女網友不斷慫恿，聲稱可投資虛擬貨幣輕輕鬆鬆就可獲利，並貼出假獲利單據等讓戴男信以為真，自今年9月開始前後匯款2次共5萬元，後因無法出金領取獲利，察覺有異後報警偵辦。
據了解，詐欺集團以假投資交易，向戴男聲稱可投資虛擬貨幣獲利，騙取被害人財物，戴男察覺遭詐騙至中和派出所報案。
由於詐欺集團仍持續要求他加碼投資，中和所副所長胡承祐本月26日帶領8名員警於面交現場周邊埋伏，於中和區錦和路上查獲詐團取款車手張姓男子（28歲），當場查扣犯罪聯繫手機2支、點鈔機、泰達幣交易同意書等證物，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後向新北地院聲押獲准。
中和警分局長趙家輝呼籲，近來詐騙手法以假投資詐騙案居多，千萬不要輕信「免費投資教學、輕鬆高額獲利」等廣告，若不小心進詐騙LINE群組，詐團成員會提供虛擬的投資平台，甚至造假虛擬獲利，取信民眾，民眾若要投資，應找合法的的金融機構，若有疑問也可撥打165反詐騙專線或110報案。
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