影／誆虛擬貨幣輕鬆獲利 中和警埋伏逮取款車手押起來

詐團以假投資交易手法，誆稱投資虛擬貨幣可輕鬆獲利，新北市戴姓男子遭騙2度匯款後無法出金怒報案，警方日前埋伏逮取款車手張姓男子，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

假投資詐騙層出不窮，新北市中和警分局日前接獲戴姓男子報案於LINE交友軟體上認識暱稱「曉煊」女性網友，聊天過程中該女網友不斷慫恿，聲稱可投資虛擬貨幣輕輕鬆鬆就可獲利，並貼出假獲利單據等讓戴男信以為真，自今年9月開始前後匯款2次共5萬元，後因無法出金領取獲利，察覺有異後報警偵辦。

據了解，詐欺集團以假投資交易，向戴男聲稱可投資虛擬貨幣獲利，騙取被害人財物，戴男察覺遭詐騙至中和派出所報案。

由於詐欺集團仍持續要求他加碼投資，中和所副所長胡承祐本月26日帶領8名員警於面交現場周邊埋伏，於中和區錦和路上查獲詐團取款車手張姓男子（28歲），當場查扣犯罪聯繫手機2支、點鈔機、泰達幣交易同意書等證物，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後向新北地院聲押獲准。