快訊

侵台颱「山陀兒」下周一暴風圈觸陸 海陸警明起接力發布

MLB／大谷翔平57盜出爐 超越「朗神」成新科日本紀錄

山陀兒颱風上午8時生成！路徑南墜再北上恐侵台 不排除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄停車場起火燒毀4機車 7旬翁持打火機呆立現場一臉驚恐

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市三民區慶雲街民宅前某處停車場今天清晨5時53分許突傳火警，機車莫名起火，火煙竄燒，住戶發現先以滅火器滅火，幸無人受傷，4機車燒毀；警方在火場發現住戶7旬李姓老翁手持打火機，懷疑他縱火，但李情緒不穩，在女兒陪同下先行就醫。

三民二警分局民族派出所警方今天清晨5時53分許獲報，指慶雲街一處停車場傳出火警，消防局出動3車8人，抵達時，住戶發現機車起火，已先行持滅火器滅火，火勢幾乎熄滅，所幸現場無人受傷、有4輛機車遭燒毀。

警方在現場群眾中，發現住戶74歲的李姓老翁手上還拿著打火機，一臉驚恐，當時李翁的女兒正好下樓，但李翁喃喃自語，疑精神狀況不穩，警方懷疑老翁涉縱火，因其精神狀況不穩，先由女兒陪同就醫；詳細起火原因由火調科調查。

高市三民區慶雲街民宅前停車場今天清晨突傳火警，機車起火，火煙竄燒，所幸火勢撲滅，無人受傷、有4輛機車遭燒毀。記者石秀華／翻攝
高市三民區慶雲街民宅前停車場今天清晨突傳火警，機車起火，火煙竄燒，所幸火勢撲滅，無人受傷、有4輛機車遭燒毀。記者石秀華／翻攝
高市三民區慶雲街民宅前停車場今天清晨突傳火警，機車起火，火煙竄燒，所幸火勢撲滅，無人受傷、有4輛機車遭燒毀；圖為燒毀車牌。記者石秀華／翻攝
高市三民區慶雲街民宅前停車場今天清晨突傳火警，機車起火，火煙竄燒，所幸火勢撲滅，無人受傷、有4輛機車遭燒毀；圖為燒毀車牌。記者石秀華／翻攝
高市三民區慶雲街民宅前停車場今天清晨突傳火警，機車起火，火煙竄燒，所幸火勢撲滅，無人受傷、有4輛機車遭燒毀。記者石秀華／翻攝
高市三民區慶雲街民宅前停車場今天清晨突傳火警，機車起火，火煙竄燒，所幸火勢撲滅，無人受傷、有4輛機車遭燒毀。記者石秀華／翻攝
高市三民區慶雲街民宅前停車場今天清晨突傳火警，機車起火，火煙竄燒，所幸火勢撲滅，無人受傷、有4輛機車遭燒毀。記者石秀華／翻攝
高市三民區慶雲街民宅前停車場今天清晨突傳火警，機車起火，火煙竄燒，所幸火勢撲滅，無人受傷、有4輛機車遭燒毀。記者石秀華／翻攝
高市三民區慶雲街民宅前停車場今天清晨突傳火警，機車起火，火煙竄燒，所幸火勢撲滅，無人受傷、有4輛機車遭燒毀。記者石秀華／翻攝
高市三民區慶雲街民宅前停車場今天清晨突傳火警，機車起火，火煙竄燒，所幸火勢撲滅，無人受傷、有4輛機車遭燒毀。記者石秀華／翻攝
高市三民區慶雲街民宅前停車場今天清晨突傳火警，機車起火，火煙竄燒，所幸火勢撲滅，無人受傷、有4輛機車遭燒毀。記者石秀華／翻攝
高市三民區慶雲街民宅前停車場今天清晨突傳火警，機車起火，火煙竄燒，所幸火勢撲滅，無人受傷、有4輛機車遭燒毀。記者石秀華／翻攝
高市三民區慶雲街民宅前停車場今天清晨突傳火警，機車起火，火煙竄燒，所幸火勢撲滅，無人受傷、有4輛機車遭燒毀，消防員在火是撲滅後巡視火場。記者石秀華／翻攝
高市三民區慶雲街民宅前停車場今天清晨突傳火警，機車起火，火煙竄燒，所幸火勢撲滅，無人受傷、有4輛機車遭燒毀，消防員在火是撲滅後巡視火場。記者石秀華／翻攝

停車場 火災 縱火

延伸閱讀

精湛演技騙車手...高雄主婦抱緊180萬現金 助警逮18歲嫌犯

李柏毅：高鐵沒進高雄車站 是吳敦義留給高雄爛攤

台商總30周年高雄舉辦 賴清德與帛琉簽促進觀光聲明

高雄電動機車4年起火4次！鄰恐慌車主自行熄滅仍慘了

相關新聞

影／有錢任性？高雄男借賓利車載妹違停 見警開單嗆多開點

高市一名男子借友人賓利名車載長髮妹，大喇喇違停在三民區建興路，幾乎占據一個車道，員警到場開單，男子嗆這是朋友的車，盡量開...

男子遭逢巨變事業不順買醉路倒 台中警開車載他回家

台中一名男子最近事業不順、人生遭逢巨變，酒醉路倒，員警叫醒他，耐心問出住址，開警車載他回家，勸他斟酌酒量喝酒，勿造成他人...

台南婦燒開火忘了關害死獨生女 夫為妻求情獲判緩刑

55歲張姓婦人去年12月20日在台南住處北側陽台燒開水，忘了關閉爐具，因而釀成火警，致臥室內23歲劉姓女兒因吸入性嗆傷而...

影／誆虛擬貨幣輕鬆獲利 中和警埋伏逮取款車手押起來

詐團以假投資交易手法，誆稱投資虛擬貨幣可輕鬆獲利，新北市戴姓男子遭騙2度匯款後無法出金怒報案，警方日前埋伏逮取款車手張姓...

影／高雄停車場起火燒毀4機車 7旬翁持打火機呆立現場一臉驚恐

高市三民區慶雲街民宅前某處停車場今天清晨5時53分許突傳火警，機車莫名起火，火煙竄燒，住戶發現先以滅火器滅火，幸無人受傷...

台南歸仁汽車修護廠深夜火警 1輛電動車起火燃燒

台南歸仁區中山路三段一汽車修護廠昨晚間10時05分傳出火警，台南消防局據報後出動大批人車，抵達現場後，發現廠內1輛電動車起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。