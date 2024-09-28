影／高雄停車場起火燒毀4機車 7旬翁持打火機呆立現場一臉驚恐

高市三民區慶雲街民宅前某處停車場今天清晨5時53分許突傳火警，機車莫名起火，火煙竄燒，住戶發現先以滅火器滅火，幸無人受傷，4機車燒毀；警方在火場發現住戶7旬李姓老翁手持打火機，懷疑他縱火，但李情緒不穩，在女兒陪同下先行就醫。

三民二警分局民族派出所警方今天清晨5時53分許獲報，指慶雲街一處停車場傳出火警，消防局出動3車8人，抵達時，住戶發現機車起火，已先行持滅火器滅火，火勢幾乎熄滅，所幸現場無人受傷、有4輛機車遭燒毀。