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婦人戀上「荷蘭醫生」 9天4次要匯134萬元都被警攔下

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名6旬婦人被自稱為荷蘭醫生的網路男友甜言蜜語要騙匯8萬元，被郵局和彰化市警方即時攔阻，警方才發現婦人9天內已被詐騙集團分別以投資虛擬貨幣、交友方式，把保單都解除，連續4次要匯錢出去，都被金融單位和警方聯手攔阻，但婦人還是不死心一直要匯錢，讓警方大為無奈。

「怎麼又是你?」這名6旬婦人昨天到彰化市的郵局要匯8萬元，被行員察覺有異，通報民生派出所員警前來處理，才發現，婦人9天來已4次要到郵局或銀行匯錢都被即時攔阻，她因為透過臉書交友，網友先是對她噓寒問暖，後又教她可以透過投資虛擬貨幣賺大錢，她又看到臉書教投資的廣告，也點進去，群組即告知她可以投資虛擬貨幣。

婦人前三次解除掉一張百萬保單和一張10幾萬元的保單，分別依網友指示要到郵局及銀行匯款100萬和二次各10幾萬元，但前三次都被警方和金融單位攔下，未匯款成功。

婦人也交了一個「荷蘭醫生」網友，這位自稱「Brain」的男子說自己是一位「荷蘭醫生」，都用「親愛的」、「我的愛人」等方式稱呼婦人，兩人展開網路戀情，最近這位「荷蘭醫生」開始對葉女哭訴自己陷入財務困境，急需她的幫助，讓深陷情網的她無法拒絕，準備匯8萬給網路男友，又被警方攔下，警方苦口婆心勸婦人這都是騙人的，但婦人還一副半信半疑，也讓警方很無奈。

警方不排除前後四次是同一詐騙集團所為，可能是不甘心「未到手的肥羊」每次都被警方攔阻成功，才一騙再騙。警方也提醒，最近網路「愛情詐騙」層出不窮，詐騙集團都會花時間先對下手對象噓寒問暖，博取信任後，再要人匯錢，也提醒民眾提高警覺家人是否有被詐騙集團鎖定，要小心防範。

婦人從網路認識「荷蘭醫生」，男子用帥氣的頭貼，還甜言蜜語用「親愛的」、「我的愛人」稱呼婦人。圖／警方提供
婦人從網路認識「荷蘭醫生」，男子用帥氣的頭貼，還甜言蜜語用「親愛的」、「我的愛人」稱呼婦人。圖／警方提供
婦人要到郵局匯錢給「荷蘭醫生」，即時被警方和金融單位攔阻。圖／警方提供
婦人要到郵局匯錢給「荷蘭醫生」，即時被警方和金融單位攔阻。圖／警方提供

荷蘭 虛擬貨幣 詐騙集團

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