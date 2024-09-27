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公車輾斃女大生 高大成揭疑點：司機下車怎沒看到？

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

東海大學林姓女大生遭公車撞死案，傳出死者家屬質疑，女大生遭「踩了第二次油門」被輾斃。對此，中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成認為，若家屬指控為真，司機輾到人，車子會彈跳，一定有感覺，直言司機很過份、離譜。「下車察看後還上去補油門？這就不對了！」無疑應驗「輾死比要好處理」的說法。司機下車後怎麼會沒看到？真的很奇怪，這就要檢察官來查。

施姓公車司機22日撞死林姓女大學生，死者家屬質疑，女大生第一時間並未死亡，司機下車查看後，竟又上車涉嫌踩油門，二次壓過，致使喪命。巨業交通表示，尊重家屬說法，無法評論。檢方偵辦釐清中。

高大成認為，若家屬指控為真，那施姓司機的做法就很過份。司機當下察覺異樣後，理應下車檢視輪胎確認是否碾壓到人，如果還繼續去開車，司機到底在想什麼？這種做法，無疑應驗「輾死比要好處理」的說法，這樣完全不對。

高大成推測，若施姓司機有下車查看，司機下車處就在右側，林姓女大生被右前輪壓到，司機既已下車，又在同一側，怎麼會沒看到？真的很奇怪，這就要檢察官來查，因為從解剖學上看，是難以判別，因為輾下去又停下來，這時候心臟還在跳，如果再輾第二次，心臟也仍有可能在跳，因此無法判定是生前還是死後輾過。

高大成強調，因為車輛輾過手臂，車輪就會跳動，這時就應該有所警覺，如果發現撞到人，又再輾過第二次，實在匪夷所思，動機確實可疑。

行人 行人地獄 車禍

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