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精湛演技騙車手...高雄主婦抱緊180萬現金 助警逮18歲嫌犯

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

50歲蔡姓家庭主婦上月初加入投資群組，對方慫恿她投資180萬現金，可翻倍賺本金，蔡原本心動，但突想到閨蜜曾被同樣手法詐騙，於是先報警，和警方沙盤推演，抱著180萬假鈔氣定神閒面交，助警逮獲18歲陳姓車手

警方指出，三民一警分局三民派出所前晚7時許接獲蔡姓女子報案，蔡女指稱8月初加入某投資公司群組後，被慫恿若投資現金180萬元，可立即翻倍賺取本金，獲利驚人穩賺不賠，對方還積極遊說她進行面交。

蔡女說，原本對高利潤很心動，後來想到閨蜜曾遭假投資詐騙，意識對方可能是騙子，於是先和對方約好隔天下午3時許在鹽埕區北端街某快剪店前面交，才來報警。

警方檢視蔡女手機，研判確實是假投資陷阱，請蔡女將計就計，幫她準備180萬元假鈔，沙盤推演後，蔡女昨下午帶著假鈔前往約定地點，車手尚未現身前，詐團成員還要帶著鉅款的蔡要小心，蔡氣定神閒回「抱很緊」。

警方當時在周圍埋伏，見陳姓男子對蔡女出示假證件，收下180萬假鈔後，隨即現身逮人。

陳供稱，自己是高雄人，接到工作指示到面交地收款，不知自己當了車手；警詢後，依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

50歲蔡姓家庭主婦加入投資群組，對方慫恿投資可翻倍賺本金，因閨蜜曾被詐騙，蔡報警後，昨抱180萬假鈔面交（如圖），助警逮獲18歲陳姓車手。記者石秀華／翻攝
50歲蔡姓家庭主婦加入投資群組，對方慫恿投資可翻倍賺本金，因閨蜜曾被詐騙，蔡報警後，昨抱180萬假鈔面交（如圖），助警逮獲18歲陳姓車手。記者石秀華／翻攝
50歲蔡姓家庭主婦加入投資群組，對方慫恿投資可翻倍賺本金，因想到閨蜜曾被詐騙，蔡報警後，昨抱180萬假鈔面交，助警逮獲18歲陳姓車手（左）。記者石秀華／翻攝
50歲蔡姓家庭主婦加入投資群組，對方慫恿投資可翻倍賺本金，因想到閨蜜曾被詐騙，蔡報警後，昨抱180萬假鈔面交，助警逮獲18歲陳姓車手（左）。記者石秀華／翻攝
50歲蔡姓家庭主婦加入投資群組，對方慫恿投資可翻倍賺本金，因閨蜜曾被詐騙，蔡報警後，昨抱180萬假鈔面交，助警逮獲18歲陳姓車手，起出假證件。記者石秀華／翻攝
50歲蔡姓家庭主婦加入投資群組，對方慫恿投資可翻倍賺本金，因閨蜜曾被詐騙，蔡報警後，昨抱180萬假鈔面交，助警逮獲18歲陳姓車手，起出假證件。記者石秀華／翻攝
50歲蔡姓家庭主婦加入投資群組，對方慫恿投資可翻倍賺本金，因想到閨蜜曾被詐騙，蔡報警後，昨抱180萬假鈔面交，助警逮18歲陳姓車手；圖為蔡和詐團對話指將180萬抱緊，等候交款。記者石秀華／翻攝
50歲蔡姓家庭主婦加入投資群組，對方慫恿投資可翻倍賺本金，因想到閨蜜曾被詐騙，蔡報警後，昨抱180萬假鈔面交，助警逮18歲陳姓車手；圖為蔡和詐團對話指將180萬抱緊，等候交款。記者石秀華／翻攝
50歲蔡姓家庭主婦加入投資群組，對方慫恿投資可翻倍賺本金，因想到閨蜜曾被詐騙，蔡報警後，昨抱180萬假鈔面交，助警逮獲18歲陳姓車手（中間者）。記者石秀華／翻攝
50歲蔡姓家庭主婦加入投資群組，對方慫恿投資可翻倍賺本金，因想到閨蜜曾被詐騙，蔡報警後，昨抱180萬假鈔面交，助警逮獲18歲陳姓車手（中間者）。記者石秀華／翻攝

假鈔 詐騙 車手

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