遇詐要匯款給荷蘭醫師男友 彰化婦人4度被警擋下

彰化葉姓婦人前往郵局欲匯款8萬給「荷蘭醫師」男友，郵局員工了解後，直覺有異通知員警到場；警方指出，葉婦已是第4次匯款給不明男子被擋，而婦人經勸說發現被騙，感謝員警後離去。

彰化縣警察局彰化分局民生路派出所長莊世亮今天接受媒體聯訪時說，昨天上午接獲郵局通報，指1名婦人聲稱要匯款新台幣8萬元給在荷蘭擔任醫師的男友，員警趕到現場，覺得婦人很眼熟，一查之下才發現婦人不是第1次幫「男友」匯款。

警方指出，葉姓婦人聲稱在臉書（FACEBOOK）認識1名自稱為Brain Jones的男子，對方在荷蘭擔任醫師，突然表示財務有困難，希望葉婦匯8萬元進戶頭，婦人還出示跟男友的對話，對方常以「親愛的」、「我的愛人」等話稱呼葉婦。

警方表示，派出所員警覺得婦人很眼熟，除要求葉婦暫停匯款外，一查之下發現，婦人已非首次上當受騙，包括昨天已是第4次嘗試匯款給不明男子被員警擋下，沒有損失金錢，而婦人經員警勸說後才發現被騙，感謝員警幫忙後離去。

警方指出，雖再次阻擋婦人匯款，不過員警仍擔心婦人還會再受騙上當，呼籲民眾若在網路上遇到陌生人索討金錢，應小心避免被騙。