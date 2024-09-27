葉門醫生想來台須代墊運費 台中婦險遭詐26萬

台中林姓婦人日前在網路認識自稱在葉門行醫的男子，對方稱想來台定居，須林婦代墊運費新台幣26萬元將財物快遞來台，她到郵局要匯款時行員發現有異報案，經警方勸阻成功守住婦人積蓄。

台中市警局太平分局今天表示，太平派出所24日上午9時多，接獲轄內長億郵局行員通報稱，有1名婦人疑似遭到詐騙，欲匯款到不明帳戶，請警方協助勸阻。

警方到場了解後得知，60多歲林姓婦人於今年8月上旬在臉書（Facebook），被自稱在葉門行醫的70多歲陌生男子主動加好友後，每天都會噓寒問暖，對方稱因看盡人生百態，年邁想到台灣居住，但受限葉門當地法律規定，無法將財產轉回台灣，但可透過快遞運送財物。

林婦說，男子稱他在台灣沒有親友可協助收取包裹，希望婦人能夠代收，並請她代墊運費26萬元，若順利透過快遞運送財物返台，之後兩人能一起共度餘生。

經郵局行員詢問林婦匯款目的，得知她恐遭詐騙立即通報警方到場勸阻，經員警提出相關詐騙案例，並透過行員查詢匯款帳戶確實有異，林婦才發現自己險遭詐騙，並感謝警方及行員協助守住積蓄。