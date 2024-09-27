不滿鄰居噴防蚊液 桃園男「拿刀狂追、攻擊」被起訴

桃園市40歲王姓男子因不滿鄭姓鄰居在住處外噴防蚊液，趁對方走樓梯要下樓時，以菜刀攻擊、追殺，造成鄭男臉、頸部多處受傷。桃園地檢署認王男有殺人犯意，依殺人未遂罪嫌起訴。

桃園地檢署起訴書指出，王男與鄭男為桃園區某大樓鄰居，王男因鄭男不當使用公共窗戶、在住處外噴灑防蚊液等原因對他心生不滿，今年3月13日在家門口看見鄭男正準備下樓時，持刀向他攻擊。

起訴書指出，王男趁鄭男走樓梯要下樓時，頭戴安全帽、拿出預藏的菜刀朝鄭男腹部、頸部揮砍，鄭男一度抓住菜刀阻擋，但仍被砍傷臉、手，在扭打過程中鄭男成功逃脫、向警方報案。