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嘉義傳死亡車禍！休旅車駕駛殞命 機車騎士撞護欄驚險倖存

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣六腳鄉今早7點多發生死亡車禍，83歲呂姓男子駕駛休旅車行經村里道路，在縣道166線無號誌路口與機車相撞，呂男因衝擊力道猛烈當場失去呼吸心跳，送醫宣告不治；52歲機車騎士失控撞向護欄，僅受驚嚇至醫院就醫，詳細事故原因仍待警方釐清。

據了解，呂姓男子駕車在正義村村里道路往北行駛，在縣道166線路口與機車相撞，雙方疑似路口未停讓，衝擊力道相當猛烈，呂男當場失去呼吸心跳，卡在車上被消防人員拉出，送醫不治；機車騎士失控衝向護欄，連人帶車倒在地上，受驚嚇就醫。

嘉義縣消防局表示，今早7點多獲報，六腳鄉潭墘村附近發生車禍事故，立即派遣人車前往，抵達後現場發現有汽車與機車發生車禍，立即運用救助器材協助傷者脫困，83歲男子已無呼吸心跳，現場給予救護處置後，由救護車送往嘉義長庚醫院救治。

嘉義縣六腳鄉一處路口今早發生死亡車禍，休旅車及機車疑在路口未停讓，休旅車駕駛傷重不治。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣六腳鄉一處路口今早發生死亡車禍，休旅車及機車疑在路口未停讓，休旅車駕駛傷重不治。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣六腳鄉一處路口今早發生死亡車禍，休旅車及機車疑在路口未停讓，休旅車駕駛傷重不治。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣六腳鄉一處路口今早發生死亡車禍，休旅車及機車疑在路口未停讓，休旅車駕駛傷重不治。圖／嘉義縣消防局提供

休旅車 嘉義 機車騎士 車禍

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