嘉義傳死亡車禍！休旅車駕駛殞命 機車騎士撞護欄驚險倖存

嘉義縣六腳鄉今早7點多發生死亡車禍，83歲呂姓男子駕駛休旅車行經村里道路，在縣道166線無號誌路口與機車相撞，呂男因衝擊力道猛烈當場失去呼吸心跳，送醫宣告不治；52歲機車騎士失控撞向護欄，僅受驚嚇至醫院就醫，詳細事故原因仍待警方釐清。

據了解，呂姓男子駕車在正義村村里道路往北行駛，在縣道166線路口與機車相撞，雙方疑似路口未停讓，衝擊力道相當猛烈，呂男當場失去呼吸心跳，卡在車上被消防人員拉出，送醫不治；機車騎士失控衝向護欄，連人帶車倒在地上，受驚嚇就醫。