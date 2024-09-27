得手1.2億元...幫派設博弈網頁詐賭竹科工程師 警逮10人送辦

陳姓幫派分子為首犯罪集團架設博弈假網頁，向4名新竹科學園區工程師詐賭，為追討債務會派人到被害人公司等處站崗，1年內得手約新台幣1.2億元，刑事局逮捕陳男等10人送辦。

刑事局今天召開記者會，偵第九大隊第一隊副隊長陳彥名說，先前偵辦詐騙恐嚇取財案，追查發現有幫派以假博弈真詐財手法誘騙被害人，組專案小組偵辦，發現41歲陳姓幫派分子為首犯罪集團涉重嫌。

警方查出，陳男曾擔任太陽聯盟新竹總會會長，因案遭逮捕後，就交由葉姓成員擔任集團首腦，實則在後操控，並於新竹當地開酒店維持生計。

警方表示，陳男等人發現赴酒店消費客人經濟條件佳，且多為在當地工作的工程師，先由成員招募參加網路簽賭，實則以假博弈真詐騙手法誆騙被害人。

警方說，陳男等人設簽賭網頁，實則從中控制賭博結果，向被害人詐騙大筆金額，從民國111年10月間開始犯案，至隔年10月，有年紀介於30至40歲的4名科技園區男性工程師受害。

警方發現陳男專挑在竹科工作的工程師為對象，用詐賭讓被害人積欠大額賭債，由小弟放款要求簽本票、借據後，再誘惑繼續賭博，當被害人無力還債，就派員赴被害人家中或公司以貼海報及站崗等方式取財。

此外，陳男要小弟赴被害人公司滋擾、恐嚇，導致被害人離職搬家，初估得手約6000餘萬元，總獲利約1.2億元。

刑事局表示，經多月跟監、埋伏及蒐集，掌握陳男等人犯罪證據及據點，今年8月間分批赴新竹市逮捕陳男等10人到案。

警詢後依組織犯罪防制條例、詐欺、恐嚇取財等罪嫌把陳男等10人移送新竹地方檢察署偵辦，呼籲民眾如遭受不法侵害，應勇於向警方檢舉告發。