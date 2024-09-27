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騙錢還騙帳戶...搬運工兼職詐騙集團取簿手2天被逮 他嘆：感到後悔

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

詐騙集團騙錢還騙帳戶！苗栗縣1名平日從事搬運工的黃姓男子，透過分類廣告兼職詐騙集團領取包裹工作，昨午他前往頭份市一間超商領取包裹時，當場遭警方逮捕；黃男向警方懊悔說，才上工作2天，根本還沒領到薪水，全案警方訊後將他依詐欺罪嫌移送法辦。

頭份警分局指出，昨（26日）下午3點左右接獲他轄通報，有詐騙包裹寄到頭份市信東路某超商，轄區派出所立即派員前往查緝，當場查獲前來領取包裹的黃姓男子(34歲)，並起獲包裹4件，內有現金、存摺、金融卡、手機等證物帶案偵辦。

警方調查，黃男從事搬運工維生，因薪資不高又有小孩要養，入不敷出，日前於報章廣告看見應徵取包裹工作，每件可獲利300元報酬。黃男供稱，剛從事這份兼職工作僅2天，共領取12個包裹即被抓，至今也沒領到薪水，對自己的行為感到後悔。

頭份分局長林育旺表示，同仁接獲通報能迅速反應查獲取簿手，起獲相關贓證物，避免這些帳戶、金融卡淪為詐騙之用；他也呼籲民眾天下沒有白吃的午餐，高報酬、高獲利、不勞而獲的事往往背後都是有詐，不可輕易相信，甚至淪為詐騙集團的幫兇，到時錢沒賺到還吃上官司將後悔莫及。

頭份警方昨午接獲他轄通報，在市區某超商當場將詐騙集團取簿手黃姓男子逮捕帶回偵辦。圖／警方提供
頭份警方昨午接獲他轄通報，在市區某超商當場將詐騙集團取簿手黃姓男子逮捕帶回偵辦。圖／警方提供
警方現場起獲包裹4件，內有現金、存摺、金融卡、手機等證物，全案訊後依詐欺罪嫌移送偵辦。圖／警方提供
警方現場起獲包裹4件，內有現金、存摺、金融卡、手機等證物，全案訊後依詐欺罪嫌移送偵辦。圖／警方提供

苗栗縣 詐欺 詐騙集團 頭份

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