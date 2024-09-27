多元計程車衝撞警員飛車逃離 遭圍捕註銷執照
施姓男子駕駛的多元計程車，這個月21日要進入台北市大安森林公園地下停車場，但停車場滿位，施男不願離去，造成周邊建國南路二段車流迴堵，轄區瑞安街派出所警員到場要施男駛離，施男卻衝撞員警，最後還駕車逃離到建國高架橋上，線上警力圍捕，依妨害公務現行犯逮捕後偵辦移送，施男也被註銷其營業駕駛執照。
大安警分局指出，瑞安街派出所巡邏員警，日前巡經大安森林公園，發現建國南路2段的地下停車場已滿位，排隊停車的車輛，已造成周邊車流迴堵，員警到停車場入口，示意請一輛多元計程車駕駛掉頭駛離。
多元計程車施姓駕駛始終不配合警方交通疏導，也不聽從指示搖下車窗，當員警已站立在車輛正前方時，駕駛仍執意往前行駛意圖衝撞，警方當下立即呼叫線上同仁前往支援。
支援警力趕抵現場，警員在停車場地下匝門入口處再度攔停，施姓駕駛仍堅持不聽從警方示意，趁機靠近地下入口處車牌辨識感應區，感應開啟瞬間，加速駛進地下停車場區域繞行後逃離警方追查，隨後警方發現駕駛又從出口駛離。
員警立即駕車追查並同時呼叫線上警力攔截圍捕，施男駛出停車場後在附近隨意繞行逃避，不久警方在建國高架道路上，鄰近往國道南下匝道處成功攔停該車；警方將施男帶回派出所，施男表示是因為一時緊張，才駕車逃離，但警方仍依妨害公務現行犯逮捕後偵辦移送，逃離過程中各項交通違規，警方將依規定舉發，另將函請相關單位註銷他的營業駕駛執照。
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