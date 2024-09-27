影／酒駕拒檢不顧機車卡車底一路冒火花 驚悚畫面曝

徐姓男子昨晚在北市自撞電桿，不理會白色休旅車的車頭半毀仍到桃園訪友，今清晨返家途中，遭桃園警分局巡邏員警發現，闖紅燈且車頭半毀於是上前盤查，詎料，徐男拒檢狂飆，撞倒對向機車拖行一路冒出火花，最後以警車逼停制伏，雖然酒測值未超標，警詢後依公共危險、肇事逃逸等罪嫌送辦。

桃園分局說，武陵派出所警員羅陳俊毅等3名員警今天清晨5點巡邏時，在桃園區中正路發現34歲徐男的白色休旅車闖紅燈，且車頭有明顯撞擊毀損狀況，立即進行攔查，卻遭徐男不願配合，緊踩油門高速逃逸，巡邏警在後追車並通報攔截圍捕。

警方說，徐男沿中正北路往蘆竹方向逃，突又繞回桃園市區，員警追車期間，試圖以廣播喝令他停車配合檢查，徐完全不理，逃逸期間企圖以逆向、闖紅燈等違規方式甩開追捕，警考量安全保持一定距離，同時通報位置呼叫警網攔截。

徐男於大興路右轉大業路時，因轉彎弧度太大撞上對向丁姓女騎士，造成丁女雙腿骨折、身體擦傷倒地，徐不管機車卡在車底拖行仍高速逃逸，員警見情況緊急，立刻以警車強行將他逼到路邊停車，才順利將徐男拉下車制伏。

徐男說，昨晚自撞後，仍駕車到桃園訪友飲酒，由於闖紅燈遭警方發現攔查，擔心酒測會超標於是瘋狂逃逸，實施酒測發現，他的酒測值為0.09MG/L並無超標，全案依公共危險及肇事逃逸等罪嫌移請偵辦。

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