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台中女駕駛突失控暴衝釀4車撞爛 竟意外撞出有人酒駕
台中市南屯區今上午發生嚴重車禍意外，林姓女子開車不明原因突然暴衝，往前撞上波及3輛汽車、小貨車，一共4名駕駛全受傷送醫，林女頭部重創搶救中，未料其中1名被撞的陳姓男子酒測值高達0.42，被依公共危險罪嫌送辦，警方也調閱監視器釐清事故原因。
台中第四分局調查，林女（43歲）今上午8點多開車沿環中路往烏日區方向，不明原因突然衝撞前方正在等紅燈的陳姓駕駛（49歲），陳男再往前撞到李姓駕駛的小客車後，又波及同向第二車道1輛小貨車。
警方到場時，林女因頭部傷勢較嚴重，緊急送醫開刀治療中，其餘3名駕駛也受傷均送醫。
未料警方依規定對現場事故駕駛施以酒測時，意外發現被撞的陳姓男子呼氣值竟高達每公升0.42毫克，明顯超過酒駕0.25毫克門檻，將依公共危險罪嫌送辦。
警方表示，已調閱周邊監視器、行車記錄器等，詳細車禍原因釐清中。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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