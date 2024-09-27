五股騎士鬼切內側車道欲迴轉 逆撞公車….警依法開罰

新北市五股區成泰路與工商路口今天上午發生兩車事故，造成現場大塞車影響通行，所幸沒有人受傷。警派員到場了解，疑是騎士從外側鬼切至內側車道，欲直接迴轉，不慎與對向車道一輛公車發生擦撞，雙方互不提告，警另依道交條例對騎士開單舉發。

據了解，盧姓男子（33歲）今天上午10時許，騎機車沿著新北市五股區成泰路往泰山方向直行，途中騎經成泰路與工商路口，盧男人車鬼切至內側車道欲迴轉，不慎與對向車道游男（47歲）所駕駛的左轉公車發生擦撞，盧男人車倒地，沒有人受傷，導致現場車流嚴重回堵，影響通行。