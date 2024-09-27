南港磊駿土資場泥水汙染四分溪 北市環局開鍘重罰30萬元

北市南港的「磊駿土石方餘土堆置處理場」今年迄今，違法排放泥漿水，汙染四分溪多達5次，最近一次是本周二，業者未改善防治措施，導致溪水再受汙染，環保局依違反水汙染防治法告發，且因屬情節重大、加重裁罰30萬元，並要求業者全場停止收受，目前累計裁罰86萬1000元。

環保局說明，磊駿土資場多次違規，稽查人員9月24日上午至該場檢視防治情形，當天下午透過監視器即時影像監控四分溪，卻發現遭受汙染，隨後也接獲當地水環境巡守隊的汙染通報。

環保局說，稽查人員依水色及地理位置研判，汙染源為研究院路四段上方的磊駿土資場所產生，抵達現場後，發現該場大門口處有工作人員正以人力使用高壓沖水槍清理側溝；業者稱，稍早開始清除溝內及周邊環境泥砂，但稽查人員現場沒看到適當的防治作為，導致泥水由側溝排入四分溪而汙染。