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南港磊駿土資場泥水汙染四分溪 北市環局開鍘重罰30萬元

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市南港的「磊駿土石方餘土堆置處理場」今年迄今，違法排放泥漿水，汙染四分溪多達5次，最近一次是本周二，業者未改善防治措施，導致溪水再受汙染，環保局依違反水汙染防治法告發，且因屬情節重大、加重裁罰30萬元，並要求業者全場停止收受，目前累計裁罰86萬1000元。

環保局說明，磊駿土資場多次違規，稽查人員9月24日上午至該場檢視防治情形，當天下午透過監視器即時影像監控四分溪，卻發現遭受汙染，隨後也接獲當地水環境巡守隊的汙染通報。

環保局說，稽查人員依水色及地理位置研判，汙染源為研究院路四段上方的磊駿土資場所產生，抵達現場後，發現該場大門口處有工作人員正以人力使用高壓沖水槍清理側溝；業者稱，稍早開始清除溝內及周邊環境泥砂，但稽查人員現場沒看到適當的防治作為，導致泥水由側溝排入四分溪而汙染。

環保局指出，四分溪在當地居民和水環境巡守隊的持續努力下，擁有良好豐富且多樣性的生態，是北市第一條封溪護魚的溪流，呼籲業者切勿心存僥倖，只要有違法事實，環保局絕不寬貸，而市民若有發現汙染情形，可立即撥打1999市民熱線通報。

四分溪遭磊駿土資場泥漿水汙染。圖／北市環保局提供
四分溪遭磊駿土資場泥漿水汙染。圖／北市環保局提供
北市南港區的磊駿土資場，使用高壓沖水槍作業但無適當防治作為，造成泥水汙染四分溪。圖／北市環保局提供
北市南港區的磊駿土資場，使用高壓沖水槍作業但無適當防治作為，造成泥水汙染四分溪。圖／北市環保局提供

北市 巡守 環保局

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