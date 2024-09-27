影／當她ATM？北巿醉漢「領個錢」 派出所前搶等公車女項鍊
柯姓男子日前與友相約台北市社子島餐敘，藉稱「領錢」外出，卻隨機對等候公車的謝姓女子行搶項鍊，失手後搭計程車離開，警方介入循線將柯男查緝到案，他否認犯案，供稱酒醉沒印象，警詢後依搶奪罪嫌將其送辦。
警方調查，64歲謝女9月21日晚上6時許在台北市士林區社子派出所前等公車，突遭47歲柯男從後方拉扯項鍊，柯男用力過猛導致項鍊斷裂，失手後搭乘計程車逃離現場，謝女隔日報警，轄區社子派出所員警旋即介入偵辦，透過監視器畫面鎖定柯男行蹤，9月23日晚上6時許循線到新北市板橋區萬板路一處停車場逮人。
據悉，柯男家住新北市八里區，曾涉毒品、竊盜案，平時無業，案發當晚與朋友相約社子島一處熱炒店飲酒吃飯，突藉故「我去領個錢」離開，不料轉頭就行搶謝女項鍊；至於為何在警所前大膽犯案、為何對謝女下手等，柯男落網後一律供稱「喝醉了沒印象」，否認犯案，警詢後依搶奪罪嫌將柯男移送士林地檢署偵辦。
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