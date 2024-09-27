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影／詐團假女聲罐頭問候騙投資 刑事局赴南投查捕機房6男女

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

刑事局南部打擊犯罪中心查辦網路詐騙案，發現詐團利用美女圖像及女聲罐頭問候錄音檔，營造網戀，吸引被害人上當，慫恿受騙人買虛擬貨幣，投資網拍商店，當受騙人投資後便斷絕聯繫。警方赴南投查捕詐團機房6名男女，檢方依詐欺、組織犯罪防制條例罪嫌，聲押其中4男1女獲准。

據了解，曹姓、賴姓、張姓、陳姓4男子與張姓、洪姓2女子，自去年9月間在南投市設立詐團機房，盜用網路美女圖片，並創網路IG帳號，或透過交友軟體在網路與不特定人搭線，當有人聯繫後，便錄製國、台語等女聲問候語錄音檔，天天傳音檔問候，一旦有人試著通話，便由張、洪2女子通話，讓對方以為愛情來敲門，沈溺網戀中。

雙方通訊一陣子，曹姓男子等人認為大魚上鉤，便由張、洪2女向受騙人聲稱，在網路設網拍平台接大量訂單，須付貨款，請受騙人買虛擬貨幣，幫忙存入虛設的網拍平台，甚至引誘受騙人貸款投資。當受騙人信以為真，存入虛擬貨幣後，他們一見入帳，馬上與受騙人斷訊。

警方接獲多名受騙人報案，立即追查詐團下落，刑事局南部打擊中心查出機房位置在南投，報請南投地檢署指揮，攻入機房查扣電腦主機和涉案用手機，查捕到曹姓男子等人，初步查出受騙人至少22人，受騙金額約700 多萬元。

警方將曹男等6人依詐欺、組織犯罪防制條例罪嫌，移送南投地檢署，除了洪女獲交保，聲押其餘4男1女獲准。

刑事局南打中心查獲詐團假網戀騙人上當，逮捕6男女。記者林保光／翻攝
刑事局南打中心查獲詐團假網戀騙人上當，逮捕6男女。記者林保光／翻攝
刑事局南打中心查獲詐團假網戀騙人上當。記者林保光／翻攝
刑事局南打中心查獲詐團假網戀騙人上當。記者林保光／翻攝

南投 網路 虛擬貨幣

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