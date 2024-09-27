曾驚見骨骸...高雄飛鷹大隊入台東南橫 搜尋16年前失聯女山友

一支高雄六龜飛鷹大隊16名團員今天受家屬委託抵達台東向陽遊樂區登山口，入山前往向陽山和黑水塘路段，搜尋16年前失蹤的江姓女山友。大隊理事長陳明華表示，最快明日就會有消息。

陳明華接受媒體訪問時指出，去年底一名李姓山友從向陽山三角點下撤時，因走岔在一處落差的石頭下方驚見一具疑似完整的人類骨骸，當時他趕緊離開，沒有留下紀錄，下山後立即通報相關單位。

幾日後包括自然保育署台東分署和警消等相關人員，一同與李姓山友多次前往搜尋，卻沒有發現骨骸，一無所獲；高雄六龜飛鷹大隊共16名團員今天再受家屬委託入山搜尋3天，預計明天會有搜尋消息。