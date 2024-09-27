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影／高雄女騎士鬼之左轉撞機車趴地不起 她嚇到縮脖驚呼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

許姓女子前天傍晚騎機車行經高市仁武區八德南路與松藝路口，直接左切，撞上直行的周姓男子機車，雙雙倒地，後周男爬起，但許女趴地不起，待轉區一名女騎士目擊嚇到縮脖驚呼，過程被他車行車記錄器拍下PO網；警方指，2騎士僅受輕傷，肇責待釐清。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則影片，一名女騎士前天騎機車行經仁武區八德南路與松藝路口，直接左轉彎，撞上一名機車男騎士，雙雙連人帶車倒地。

車禍過程讓路的兩旁待轉區機車騎士看傻眼，其中一名女騎士嚇到緊縮脖子，忍不住驚呼，事故經過被他車行車記錄器錄下PO網。

網友看到影片熱議，有網友直指，「這無關乎不待轉不安全，這個路口有左轉專用道，提早變換到內側等待左轉絕對不會有問題，女騎士是外側道鬼之左轉才搞成這樣的」。

有網友點出，澄清湖方向往八德南路處有一紅綠燈，綠燈亮之後到此處交叉口約5秒左右轉黃燈，所以用路人都很衝，「沒想到有勇者衝了出去」。

另有網友指出，「幸好男騎士戴了安全帽，著地是側面，不然下巴會很慘吧」、「女騎士完全沒看路就殺出，這樣放空騎車，直行車最怕遇到這樣的劫煞」。有網友則提醒，「只要看到靠右邊放慢速度，但一直轉頭看左後方的，代表要直接切西瓜左轉了」。

轄區仁武警分局警方指出，當時26歲的許姓女子由路口機車待轉區起步往松藝路方向行駛，途中59歲的周姓男子由文前路直行車道往八德南路方向行駛，雙方發生碰撞，所幸僅身體擦挫傷。

警方事後對雙方實施酒測，無酒駕行為；警方初步研，判許女行經燈光號誌管制之路口闖紅燈肇事，已依違反道路交通管理處罰條例第53條規定，開出可處1800元至5400元罰鍰；詳細肇責由交通大隊釐清。

許姓女子前天傍晚騎機車行經高市仁武區八德南路與松藝路口，直接左切，撞上直行的周姓男子機車，雙雙倒地受傷，男騎士後起身；過程讓穿粉色衣服的女騎士嚇到驚呼。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
許姓女子前天傍晚騎機車行經高市仁武區八德南路與松藝路口，直接左切，撞上直行的周姓男子機車，雙雙倒地受傷，男騎士後起身；過程讓穿粉色衣服的女騎士嚇到驚呼。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
許姓女子前天傍晚騎機車行經高市仁武區八德南路與松藝路口，直接左切，撞上直行的周姓男子機車，雙雙倒地受傷。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
許姓女子前天傍晚騎機車行經高市仁武區八德南路與松藝路口，直接左切，撞上直行的周姓男子機車，雙雙倒地受傷。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
許姓女子前天傍晚騎機車行經高市仁武區八德南路與松藝路口，直接左切，撞上直行的周姓男子機車，雙雙倒地受傷。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
許姓女子前天傍晚騎機車行經高市仁武區八德南路與松藝路口，直接左切，撞上直行的周姓男子機車，雙雙倒地受傷。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
許姓女子前天傍晚騎機車行經高市仁武區八德南路與松藝路口，直接左切，撞上直行的周姓男子機車，雙雙倒地受傷。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
許姓女子前天傍晚騎機車行經高市仁武區八德南路與松藝路口，直接左切，撞上直行的周姓男子機車，雙雙倒地受傷。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
許姓女子前天傍晚騎機車行經高市仁武區八德南路與松藝路口，直接左切，撞上直行的周姓男子機車，雙雙倒地受傷。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
許姓女子前天傍晚騎機車行經高市仁武區八德南路與松藝路口，直接左切，撞上直行的周姓男子機車，雙雙倒地受傷。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」

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