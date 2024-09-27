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假公所謊稱帳戶遭盜用！苗栗首見用「領取敬老禮金」詐騙

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

詐騙集團無孔不入！苗栗縣政府社會處近日接獲多起公所通報，有長輩接到詐騙電話，謊稱敬老禮金帳戶遭盜用，所幸民眾機警，向警察局詢問，成功阻詐；警方表示，這是首見以領取敬老禮金的詐騙手法，主要針對苗栗縣民，呼籲民眾要當心以防受騙。

縣府社會處表示，「苗栗縣敬老禮金」採匯款方式發放，今年9月起，縣內18鄉(鎮、市)公所陸續寄發通知單，通知114年新符合領取資格的長輩，填寫匯款同意書進行帳戶資料建檔。

未料，近日來陸續有詐騙電話謊稱是公所承辦人員，通知長輩領取敬老禮金的帳戶遭盜用，要求提供其他帳戶資料，幸虧長輩機警至派出所求助，經警員致電公所查證，才免於受騙淪為人頭帳戶。

警方表示，詐騙集團無孔不入，這是針對苗栗縣民領取敬老禮金的詐騙方式，呼籲民眾如接獲電話、簡訊或Line群組通知訊息，應保持警覺，不要輕易相信任何陌生人索取個人帳戶資料。

縣府社會處也強調，民眾若有任何疑慮，請向戶籍地公所社會課或民政課、縣府社會處老人福利科037-559642查證，或撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話查詢，以防受騙上當，保障自身財產安全。

縣府呼籲民眾若有任何疑慮，請向戶籍地公所社會課、縣府社會處查證，或撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話查詢，以防受騙上當。圖／苗栗縣政府提供
縣府呼籲民眾若有任何疑慮，請向戶籍地公所社會課、縣府社會處查證，或撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話查詢，以防受騙上當。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 詐騙集團 長輩

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