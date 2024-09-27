假公所謊稱帳戶遭盜用！苗栗首見用「領取敬老禮金」詐騙
詐騙集團無孔不入！苗栗縣政府社會處近日接獲多起公所通報，有長輩接到詐騙電話，謊稱敬老禮金帳戶遭盜用，所幸民眾機警，向警察局詢問，成功阻詐；警方表示，這是首見以領取敬老禮金的詐騙手法，主要針對苗栗縣民，呼籲民眾要當心以防受騙。
縣府社會處表示，「苗栗縣敬老禮金」採匯款方式發放，今年9月起，縣內18鄉(鎮、市)公所陸續寄發通知單，通知114年新符合領取資格的長輩，填寫匯款同意書進行帳戶資料建檔。
未料，近日來陸續有詐騙電話謊稱是公所承辦人員，通知長輩領取敬老禮金的帳戶遭盜用，要求提供其他帳戶資料，幸虧長輩機警至派出所求助，經警員致電公所查證，才免於受騙淪為人頭帳戶。
警方表示，詐騙集團無孔不入，這是針對苗栗縣民領取敬老禮金的詐騙方式，呼籲民眾如接獲電話、簡訊或Line群組通知訊息，應保持警覺，不要輕易相信任何陌生人索取個人帳戶資料。
縣府社會處也強調，民眾若有任何疑慮，請向戶籍地公所社會課或民政課、縣府社會處老人福利科037-559642查證，或撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話查詢，以防受騙上當，保障自身財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言