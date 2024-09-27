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新北翁苗栗訪友困山林摔傷 救援人員花3小時找到人

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

新北市一名70歲林姓老翁，周三下午獨自駕車前往苗栗縣公館鄉訪友，未料因入夜後視線不佳且路況不熟，車子開進一條偏僻產業道路受困，結果他下車步行時又意外摔倒無法起身，自行打119求助，當晚警方、消防和救難協會等單位約30人，漏夜搜救3小時，才順利尋獲老翁將他送，結束這場暗夜驚魂。

苗栗警方指出，當天晚間6點左右公館分駐所接獲報案指稱，有一名林姓老翁駕車在公館鄉通往舊垃圾掩埋場的永福農路一處山林受困，身體受傷無法步行。警方跟老翁通電話時，他稱說山區夜間視線欠佳，且對地理環境陌生、無法陳述位置，警方隨後聯繫119消防人員，取得林男定位報案GPS位置，同步通知消防局特搜隊、民間救難協會前往搜救。

約30位搜救人員在山區產業道路摸黑前往搜尋，一行人抵達定位點時未發現林翁蹤影，經擴大範圍地毯式搜尋，9點15分才在農路旁岔路內，發現林翁倒臥竹林且受傷無法起身行走，隨即救護將他抬上馬路後由救護車送醫，經診治幸無大礙。

林翁向警方說，他從新北市開車要到公館山區訪友，迷路後車子又受困，想要摸黑走路下山時又摔傷無法行走，只好報警求援，很感謝搜救人員助他平安脫困。

當晚搜救人員發現林翁倒臥竹林且受傷無法起身行走，隨即將他抬上馬路後由救護車送醫。圖／警方提供
當晚搜救人員發現林翁倒臥竹林且受傷無法起身行走，隨即將他抬上馬路後由救護車送醫。圖／警方提供
林姓老翁當晚因摔傷無法行走，只好報警求援，事後也感謝搜救人員助他平安脫困。圖／警方提供
林姓老翁當晚因摔傷無法行走，只好報警求援，事後也感謝搜救人員助他平安脫困。圖／警方提供

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