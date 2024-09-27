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影／新北警偽裝外送員 公園埋伏逮詐團車手

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城員警日前偽裝熊貓外送員，背著外送背袋埋伏在公園成功逮捕詐團取款車手黃姓男子，查扣收據、工作證及手機。警詢後依新法詐防法移請新北地檢署偵辦。

新北市土城警分局土城派出所今年9月21日接獲李姓男子（66歲）報案指稱，今年7月在臉書上看到一則投資股票的廣告標榜高獲利、穩賺不賠，與對方連繫後加LINE聯絡，陸續面交220萬元，後續欲提領獲利，對方卻稱要再支付226萬7000元服務費才可以提領，員警聽聞後立刻辨別是詐騙，便與李男合作，與詐騙集團約定於9月22日中午12時許在土城區員林公園面交。

土城派出所長林俊瑋與員警賴奕廷、陳紘葦及許祐誠等人前往現場埋伏，並由賴姓員警穿上外送員服裝埋伏於一旁，見李男與詐騙車手碰面進行交易，立即衝上前將車手黃姓男子（19歲）當場攔下逮捕，在其隨身背包裡查獲收據、工作證及手機1隻，警詢後依詐欺犯罪危害防制條例移送新北地方檢察署偵辦後收押禁見。

土城警分局長陳建龍呼籲，民眾於投資時應多方查證再投入金錢，低風險高獲利皆可能為詐騙，求職應循正當管道，勿輕信假廣告或指示，交出個人銀行帳戶，更不可有替詐騙集團提領贓款，收取他人存簿等行為，除涉刑法詐欺罪外，更可能涉犯洗錢防制法、組織犯罪防制條例等，有任何疑問皆可撥打反詐騙專線165或至附近派出所詢問。

新北市土城員警日前偽裝熊貓外送員，埋伏在公園成功逮捕詐團取款車手黃姓男子，查扣收據、工作證及手機。記者王長鼎／翻攝
新北市土城員警日前偽裝熊貓外送員，埋伏在公園成功逮捕詐團取款車手黃姓男子，查扣收據、工作證及手機。記者王長鼎／翻攝
新北市土城員警日前偽裝熊貓外送員，埋伏在公園成功逮捕詐團取款車手黃姓男子，查扣收據、工作證及手機。記者王長鼎／翻攝
新北市土城員警日前偽裝熊貓外送員，埋伏在公園成功逮捕詐團取款車手黃姓男子，查扣收據、工作證及手機。記者王長鼎／翻攝
新北市土城員警日前偽裝熊貓外送員，埋伏在公園成功逮捕詐團取款車手黃姓男子，查扣收據、工作證及手機。記者王長鼎／翻攝
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新北市土城員警日前偽裝熊貓外送員，埋伏在公園成功逮捕詐團取款車手黃姓男子，查扣收據、工作證及手機。記者王長鼎／翻攝

外送員 詐騙集團

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