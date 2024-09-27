高雄電動機車4年起火4次！鄰恐慌車主自行熄滅仍慘了

黎姓男子擁有4、5輛電動機車，平常在高市鳳山區住家前充電，但從2020年10月至2023年10月已起火3次，昨晚7時許，電動車又再度起火，鄰居發現打119，順利滅火，雖4次起火中黎男曾有協助滅火，但多數為鄰居發現，警方認定黎的行為涉公共危險罪，將他函送法辦。

位於鳳山區忠義街某民宅前於昨晚7時許傳出火警，警消到場後，發現是正在充電中的電動機車電池不明原因起火燃燒，一旁還有3、4輛電動機車，鄰居當下協助滅火，消防員射水才順利將火勢撲滅，所幸未造成人員傷亡。

起火當下住戶黎姓男子（54歲）當時不在家，有鄰居抱怨近年來黎男家的電動機車已起火數次，害怕總一天起火後一發不可收拾。

警消調查，黎男家的動電機車，分別在2020年10月客廳燃燒充電中電動機車、2022年8月戶外電動車電瓶燃燒至2023年10月戶外燃燒電動機車以及昨晚騎樓電動輕型機車電池燃燒，共有4次起火紀錄，報案內容皆為「充電」導致的火警。

警方昨深夜10時許，通知黎男到案後，聲稱「電動機車一直都這樣充電，不知為何會起火」；警詢後，依公共危險罪嫌將黎男函送高雄地方檢察署偵辦。

高市消防局指出，近年微電車、電動機車火災事故頻傳，提醒民眾微電車和電動機車防火的安全，購買前，應認明「審驗合格標章」，切勿自行改裝車輛。