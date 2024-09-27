影／桃園轎車超車追撞2機車釀3人傷 目擊者驚呼過程全錄下

詹姓男子前（25日）晚間行經桃園市八德區忠勇街時，疑因超車不慎，追撞前方直行機車，造成2名機車騎士及1名女學童3人摔車受傷，八德警分局交通分隊據報到場實施酒測，3名汽機車駕駛皆無酒精反應，至於肇事責任仍待調查釐清。

交通分隊長陳建名表示，本月25日晚間9點30分，32歲詹男駕駛深色轎車由忠勇街往和平路方向行駛，行經八德區忠勇街12號前，突然跨越車道中線撞擊前方同向直行的44歲黃姓機車騎士，導致黃男失控波及右側搭載女兒回家的40歲陳姓騎士，2車3人當場摔車倒地，詹男直駛至前方50公尺才停下。