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影／新北三重驚見三煞衝校園打傷2學生 警1小時逮人問原因
新北市三重區一所公立高職昨天晚上闖進三名惡煞，徒手打傷2名學生，警方循線於1小時逮人，連同教唆的男學生共4人，一併帶回查辦。偵詢時，4人坦承犯行，警詢後依法送辦。
據了解，陳姓少年（16歲）與詹姓少年（16歲）為新北市三重區一所公立高職同校同學。日前兩人因係口角，陳男氣憤難消遂教唆校外人士葉男（21歲）、葉男（18歲）及林男（22歲）等3人欲教訓詹姓少年。
昨晚8時許，葉等3男闖入該所學校汽修科教室，還沒搞清楚便徒手把汪姓學生打了一頓，直到發現打錯人，才在汽修工廠找到詹姓少年拳毆教訓。有學生拍下3煞打人過程並上傳網路社群，引起議論。
三重警方獲報派員趕抵，林男已先離開，帶回葉姓兩男返所查辦，另循線於1小時內逮捕林嫌及教唆的陳姓少年，偵詢時陳少坦承教唆葉男等3人打人，警詢後依妨害秩序、傷害及違反少年事件處理法等罪嫌送辦。
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