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彰化伸港慶欣欣鋼鐵廠火警 疑「這原因」起火燃燒幸無人傷亡

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉 工西二路慶欣欣鋼鐵股份有限公司，今天下午4時54分許，疑因焊接時，火花引燃木屑，造成冷卻水塔起火燃燒，消防人員布下水線搶救，約5時54分撲滅 ，無人員傷亡，起火原因由消防局調查中。

據了解，慶欣欣鋼鐵廠人員疑因在焊接時，火花不慎引燃木屑，進而燒到冷熱交換替用的戶外冷卻塔，起火燃燒，濃濃的黑煙直衝雲霄，遠達數公里外，就可以見到，十分駭人。

彰化縣消防局據報後，出動各式消防車15輛、救護車1輛、消防機器人、無人機1架、消防人員35人前往搶救，在冷卻塔前方部署水線、冷卻塔後方部署泡沫水線，實施搶救，並動用新建置的救災影像傳輸設備，掌握火場狀況，約在5時54分許撲滅，燃燒面積超過100平方公尺，無人傷亡。

位在彰化縣伸港鄉全興工業區的慶欣欣鋼鐵有限公司，2021年7月也曾發生大火，被縣府勒令停工中。由於慶欣欣曾接連發生工安事故造成員工傷亡，附近居民更長期飽受廠方空汙、噪音及車輛安全等問題，縣議員賴清美帶領附近居民前往抗議，要求廠方改善。

今天慶欣欣再度火警，縣議員賴清美與伸港鄉長黃永欽到現場關心，賴清美說，廠方人員表示，是因設備老舊，將向上級反映改善設備，防止類似火警意外一再發生。

彰化縣伸港鄉工西二路慶欣欣鋼鐵股份有限公司，今天下午4時54分許，戶外冷卻塔起火燃燒，彰化縣消防局調派大批人車前往搶救。圖／取自彰化踢爆網
彰化縣伸港鄉工西二路慶欣欣鋼鐵股份有限公司，今天下午4時54分許，戶外冷卻塔起火燃燒，彰化縣消防局調派大批人車前往搶救。圖／取自彰化踢爆網
彰化縣伸港鄉工西二路慶欣欣鋼鐵股份有限公司，今天下午4時54分許，戶外冷卻塔起火燃燒，彰化縣消防局調派大批人車前往搶救，並動用新建置的影像傳設備監控。圖／消防局提供
彰化縣伸港鄉工西二路慶欣欣鋼鐵股份有限公司，今天下午4時54分許，戶外冷卻塔起火燃燒，彰化縣消防局調派大批人車前往搶救，並動用新建置的影像傳設備監控。圖／消防局提供
彰化縣伸港鄉工西二路慶欣欣鋼鐵股份有限公司，今天下午4時54分許，戶外冷卻塔起火燃燒，彰化縣消防局部署水線灌救。圖／消防局提供
彰化縣伸港鄉工西二路慶欣欣鋼鐵股份有限公司，今天下午4時54分許，戶外冷卻塔起火燃燒，彰化縣消防局部署水線灌救。圖／消防局提供

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