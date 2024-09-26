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藉第三方支付幫詐團洗錢獲利3.8億 新北檢起訴28人

中央社／ 新北26日電

檢調查出，薛姓男子等人成立數支付公司等8間公司並登記為第三方支付業者，實則為詐騙集團、賭博網站洗錢，獲利達新台幣3.8億，新北地檢署依組織犯罪條例等起訴28人。

檢調追查，薛姓男子等人自2020年起陸續成立數支付公司以及另7間公司，並都登記為第三方支付業者，實則成立洗錢集團，透過數支付公司提供另7間公司從事金流服務。

檢調追查，薛姓男子等人對外詐稱這7間公司是建置網站系統服務商，導致銀行及超商代碼業者派發虛擬帳號及繳費條碼後，又被轉給賭博及詐欺網站，成為收受賭資或詐欺款項工具，待款項轉入數支付公司後，又轉至這7間人頭公司，為賭博及詐欺網站出金及洗錢。

檢調查出，當薛姓男子等人遇到檢警調閱，則提出數支付公司與7間人頭公司金流服務合約或不實顧客資料等，以此掩飾犯行。

檢調追查，後來因法規嚴禁第三方支付業者串接第三方支付業者，於是薛男等人就假意刪除這7間公司的三方支付營業項目，以規避檢查，並繼續洗錢。

檢調調查，數支付公司代收賭博及詐欺網站款項達425.8億元，不法獲利至少達3.8億元。

新北地檢署重大專組檢察官吳佳蒨先前指揮內政部警政署刑事警察局偵查第8大隊、新北市政府警察局刑事警察大隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊科偵隊兵分16處搜索，查扣不法款項1億餘元及2處不動產。

檢察官今天偵查終結，依違反組織犯罪防制條例、洗錢、刑法幫助營利賭博、詐欺、偽造文書、個人資料保護法及偽證等罪嫌，起訴數支付公司與薛男等28人。

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