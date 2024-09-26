小黃變換車道如螃蟹 當場擊落2騎士還波及前方富豪轎車

桃園市桃園區經國路今天上午交通尖峰時刻，張姓男子駕駛計程車沿經國路往北方向，突然由外側車道跨越3車道，變換至內側車道，造成後方2機車閃避不及撞上，人車滑行、零件噴飛，意外波及前方等候左轉的富豪轎車，桃園警分局交通中隊員警對4名汽機車駕駛實施酒測，皆無酒精反應，至於肇事責任仍待釐清。

交通中隊長沈見霖說明，這起事故發生在今天上午8點10分，張姓小黃運將沿著經國路往南平路方向行駛，行經經國路238號前，變換車道未注意後方來車，導致後方2名鄭姓騎士擦撞倒地。