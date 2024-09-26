小黃變換車道如螃蟹 當場擊落2騎士還波及前方富豪轎車
桃園市桃園區經國路今天上午交通尖峰時刻，張姓男子駕駛計程車沿經國路往北方向，突然由外側車道跨越3車道，變換至內側車道，造成後方2機車閃避不及撞上，人車滑行、零件噴飛，意外波及前方等候左轉的富豪轎車，桃園警分局交通中隊員警對4名汽機車駕駛實施酒測，皆無酒精反應，至於肇事責任仍待釐清。
交通中隊長沈見霖說明，這起事故發生在今天上午8點10分，張姓小黃運將沿著經國路往南平路方向行駛，行經經國路238號前，變換車道未注意後方來車，導致後方2名鄭姓騎士擦撞倒地。
沈見霖表示，其中1輛機車由內側車道與小黃左側車身擦撞後，持續向前滑行並撞上前方的富豪轎車，另輛機車則撞上小黃車尾後，人車彈飛，造成2名騎士身體有多處擦挫傷。警方獲報立即趕抵現場，協助傷者就醫，經實施酒測4名汽機車駕駛均無酒精反應，後續肇事責任由警方釐清中。
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