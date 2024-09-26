影／彰化伸港慶欣欣鋼鐵廠火警 濃濃黑煙直衝雲霄消防大批人車搶救

彰化縣伸港鄉工西二路慶欣欣鋼鐵股份有限公司，今天下午4時54分許，戶外冷卻塔起火燃燒，彰化縣消防局調派大批人車前往搶救，初步無人受困，目前仍在搶救中。

慶欣欣鋼鐵廠戶外冷卻塔起火燃燒，濃濃的黑煙直衝雲霄，遠達數公里外，就可以見到，十分駭人。

彰化縣消防局據報後，出動各式消防車15輛、救護車1輛、消防機器人、無人機1架、消防人員33人前往搶救，估計燃燒樓地地板面積超過100平方公尺。