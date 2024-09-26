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影／彰化伸港慶欣欣鋼鐵廠火警 濃濃黑煙直衝雲霄消防大批人車搶救

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影／彰化伸港慶欣欣鋼鐵廠火警 濃濃黑煙直衝雲霄消防大批人車搶救

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉工西二路慶欣欣鋼鐵股份有限公司，今天下午4時54分許，戶外冷卻塔起火燃燒，彰化縣消防局調派大批人車前往搶救，初步無人受困，目前仍在搶救中。

慶欣欣鋼鐵廠戶外冷卻塔起火燃燒，濃濃的黑煙直衝雲霄，遠達數公里外，就可以見到，十分駭人。

彰化縣消防局據報後，出動各式消防車15輛、救護車1輛、消防機器人、無人機1架、消防人員33人前往搶救，估計燃燒樓地地板面積超過100平方公尺。

位在彰化縣伸港鄉全興工業區的慶欣欣鋼鐵有限公司，2021年7月也曾發生大火，被縣府勒令停工中。由於慶欣欣曾接連發生工安事故造成員工傷亡，附近居民更長期飽受廠方空汙、噪音及車輛安全等問題，縣議員賴清美帶領附近居民前往抗議，要求廠方改善。

彰化縣伸港鄉工西二路慶欣欣鋼鐵股份有限公司，今天下午4時54分許，戶外冷卻塔起火燃燒，彰化縣消防局調派大批人車前往搶救。圖／消防局提供
彰化縣伸港鄉工西二路慶欣欣鋼鐵股份有限公司，今天下午4時54分許，戶外冷卻塔起火燃燒，彰化縣消防局調派大批人車前往搶救。圖／消防局提供
彰化縣伸港鄉工西二路慶欣欣鋼鐵股份有限公司，今天下午4時54分許，戶外冷卻塔起火燃燒，彰化縣消防局調派大批人車前往搶救。圖／消防局提共
彰化縣伸港鄉工西二路慶欣欣鋼鐵股份有限公司，今天下午4時54分許，戶外冷卻塔起火燃燒，彰化縣消防局調派大批人車前往搶救。圖／消防局提共

工安 救護車 消防人員

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