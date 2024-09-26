快訊

影／彰化伸港慶欣欣鋼鐵廠火警 濃濃黑煙直衝雲霄消防大批人車搶救

剛升官壓力大？才當上銀行副總裁 45歲女午休摔下辦公椅身亡

宮城、福島也有感！日本北海道發生規模5.7地震 暫無海嘯風險

聽新聞
0:00 / 0:00

馬國男觀光入境當車手...面交取110萬元 警依詐欺罪送辦

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

馬來西亞籍30歲賴姓男子觀光名義來台不久，竟成為詐騙集團車手。屏縣內埔警分局接獲民眾報案，遭投資詐騙，跟車手相約面交，警到場埋伏，趁交付現金110萬元時，當場逮捕賴男，警詢後將賴涉嫌詐欺罪移送檢方偵辦，法院裁定收押，將擴大追查。

內埔警分局分析，近期詐騙集團鎖定外籍人士語言不通、不易遭警方盤查特性，聘雇充當取款車手，以觀光名義來台旅遊，詐騙被害人後就離境，企圖透過離台作為斷點，待警方循線發現車手身分後，外籍車手早離境，增加查緝難度。

內埔警方日前接獲村民報案，遭投資詐騙，警方了解案情後，被騙村民稱詐騙車手過幾天後要相約面交，警方根據提供情資，在該處附近埋伏等候，待被害人將金錢及存款憑證交付車手後，警方便上前表明身分宣告權利。

警方調查，嫌犯是30歲馬來西亞籍賴男，來台觀光後因朋友在網路上介紹工作，依指示前往收取客戶投資金錢，在賴男身上查獲手機、護照、工作證、及存款憑證等物證，工作證件寫外匯專員。警詢後將賴男涉詐欺罪送辦，法院裁定收押。

警方提醒，「網路投資詐騙猖獗，面交現金就是詐騙!」，請民眾勿輕信他人操作網路投資。

警方查獲馬來西亞籍賴男來台觀光後，竟成為詐騙集團車手，與被害人面交110萬元時當場逮捕，移送檢方偵辦。圖／警方提供
警方查獲馬來西亞籍賴男來台觀光後，竟成為詐騙集團車手，與被害人面交110萬元時當場逮捕，移送檢方偵辦。圖／警方提供
警方查獲馬來西亞籍賴男來台觀光後，竟成為詐騙集團車手，與被害人面交110萬元時當場逮捕，移送檢方偵辦。圖／警方提供
警方查獲馬來西亞籍賴男來台觀光後，竟成為詐騙集團車手，與被害人面交110萬元時當場逮捕，移送檢方偵辦。圖／警方提供
警方查獲馬來西亞籍賴男來台觀光後，竟成為詐騙集團車手，與被害人面交110萬元時當場逮捕，移送檢方偵辦。圖／警方提供
警方查獲馬來西亞籍賴男來台觀光後，竟成為詐騙集團車手，與被害人面交110萬元時當場逮捕，移送檢方偵辦。圖／警方提供

詐騙集團 車手 馬來西亞

延伸閱讀

嘉義男遇投資詐騙損失現金、10公斤黃斤逾5千萬 嘉檢起訴3嫌

報案不只打119、110 警方：「110視訊報案APP」可定位

港非法進口食物首8月1300宗 比去年同期翻倍 62%涉生肉

國道3死1傷疑金錢糾紛釀追逐車禍 傷者遭收押

相關新聞

影／國光客運松山機場內撞爆號誌燈 駕駛乘客受傷送醫

台北市松山機場今午有一輛國光客運因不明原因衝撞道路旁號誌燈及噴水池，駕駛及乘客分受輕傷，2人意識清楚送醫治療，確切肇事原...

6歲童臉瘀青紅腫…嘉市某早療中心教保員稱「怕她被蘋果噎到」 家長提告

嘉義市府委託某民間機構經營的身障早療中心，8月底傳出1名6歲女童上課疑遭教保員不當管教，家長發現女童臉頰手指紅腫、瘀青，...

影／彰化伸港慶欣欣鋼鐵廠火警 濃濃黑煙直衝雲霄消防大批人車搶救

彰化縣伸港鄉工西二路慶欣欣鋼鐵股份有限公司，今天下午4時54分許，戶外冷卻塔起火燃燒，彰化縣消防局調派大批人車前往搶救...

馬國男觀光入境當車手...面交取110萬元 警依詐欺罪送辦

馬來西亞籍30歲賴姓男子觀光名義來台不久，竟成為詐騙集團車手。屏縣內埔警分局接獲民眾報案，遭投資詐騙，跟車手相約面交，警...

嘉義男遇投資詐騙損失現金、10公斤黃斤逾5千萬 嘉檢起訴3嫌

嘉義某商人誤信網路投資陷阱，前後被騙走5千多萬，期間詐騙集團為規避臨櫃提領大額現金阻詐關懷機制，要被害人購買10公斤黃金...

影／國三寶山交流道路段砂石車撞故障轎車 一人OHCA送醫

國道3號新竹寶山交流道附近南下路段下午4點左右發生砂石車與轎車的碰撞事故，轎車男姓駕駛人在車外傷勢嚴重，已無生命跡象，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。