馬國男觀光入境當車手...面交取110萬元 警依詐欺罪送辦

馬來西亞籍30歲賴姓男子觀光名義來台不久，竟成為詐騙集團車手。屏縣內埔警分局接獲民眾報案，遭投資詐騙，跟車手相約面交，警到場埋伏，趁交付現金110萬元時，當場逮捕賴男，警詢後將賴涉嫌詐欺罪移送檢方偵辦，法院裁定收押，將擴大追查。

內埔警分局分析，近期詐騙集團鎖定外籍人士語言不通、不易遭警方盤查特性，聘雇充當取款車手，以觀光名義來台旅遊，詐騙被害人後就離境，企圖透過離台作為斷點，待警方循線發現車手身分後，外籍車手早離境，增加查緝難度。

內埔警方日前接獲村民報案，遭投資詐騙，警方了解案情後，被騙村民稱詐騙車手過幾天後要相約面交，警方根據提供情資，在該處附近埋伏等候，待被害人將金錢及存款憑證交付車手後，警方便上前表明身分宣告權利。

警方調查，嫌犯是30歲馬來西亞籍賴男，來台觀光後因朋友在網路上介紹工作，依指示前往收取客戶投資金錢，在賴男身上查獲手機、護照、工作證、及存款憑證等物證，工作證件寫外匯專員。警詢後將賴男涉詐欺罪送辦，法院裁定收押。