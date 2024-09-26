永康五金行火警2消防員不適送醫 另間門市2月前也大火

台南市永康區永大路三段的49五金行賣場今近午傳出火警，疑似切割作業不慎引起，火勢約1小時許撲滅，2名消防隊員灌救過程也先後傳出身體不適送醫幸無大礙，而2個多月前業者在永康區另間門市甫遭祝融肆虐，今又傳出火警，地方熱議。

台南市消防局今上午10點41分獲報永康區永大路三段49五金行賣場傳出火警，現場為1樓鋼骨鐵皮獨棟建物，大量濃煙伴隨爆裂聲，疑似員工切割作業不慎引起，業者自行疏散共6人，燃燒五金及生活用品，所幸員工都及時逃出。

消防局前後共出動31車66名消防隊員投入救火，更緊急調派消防機器人投入，火勢在11點34分控制，11點51分撲滅，下午3點半殘火撲滅，燃燒面積約90平方公尺，詳細起火原因及財損，消防局持續釐清。

為迅速壓制火勢，打火弟兄奮力灌救，不過頂著大太陽，下午也先後傳出2起消防弟兄身體不適送醫，2點8分永康義消分隊吳姓隊員協勤時身體不適，消防局第五救災救護大隊陳姓隊員也因突然低血壓不適，兩人先後被送往永康奇美醫學中心救治，目前意識均清楚。

「怎又是這一家！」「不是之前才剛燒嗎？」據知，49五金行賣場今年7月10日位於永康區永康街另間賣場才傳出大火，現場付之一炬，今近午永大路三段這間賣場也傳出火警，許多鄉親都不敢置信，所幸兩起火警幸都未造成人員傷亡。