北市雙層觀光巴士「玻璃遭射擊」 警半小時逮人...查獲這物品

李姓男子是台北車站附近地區遊民，日前持彈弓胡亂射擊，把一輛台北市雙層觀光巴士的玻璃射成蜘蛛網狀，客運司機檢查時發現「被射擊」嚇得報警，轄區警方獲報，半小時內在附近找到李男，他供稱都是為了好玩，被依毀損罪送辦。

警方23日下午4點多獲報，雙層觀光巴士業者稱，停在北車附近、忠孝西路和公園街口的雙層觀光巴士車窗被不明物體擊破，懷疑可能是槍枝，請警方到場了解。

警方趕抵，觀察窗戶狀況，發現並未射穿，研判不是槍枝，可能是其他其他發射器，調監視器畫面的同時，派員在北車附近搜查，結果在案發地不到10公尺，就看到李男（41歲）在捷運出口處，而他身邊地上正巧就放了彈弓跟「一大袋」的鋼珠。

警方認為可疑上前盤查，李男立刻坦承，並說「我剛剛有拿彈弓亂射，但不知道有射到窗戶」，警方依法將他帶回派出所偵詢，並查扣他涉案用彈弓、數十顆鋼珠，警詢後依毀損罪送辦。