快訊

撞死東海女大生的司機13年前也曾撞死人 巨業客運證實了

通訊設備連環爆蒙受大打擊 真主黨曝：1500名戰士被炸瞎或截肢

獨／4大優惠期間限定！5G吃到飽388、iPhone 16降價配舊換新0元還有賺

北市雙層觀光巴士「玻璃遭射擊」 警半小時逮人...查獲這物品

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

李姓男子是台北車站附近地區遊民，日前持彈弓胡亂射擊，把一輛台北市雙層觀光巴士的玻璃射成蜘蛛網狀，客運司機檢查時發現「被射擊」嚇得報警，轄區警方獲報，半小時內在附近找到李男，他供稱都是為了好玩，被依毀損罪送辦。

警方23日下午4點多獲報，雙層觀光巴士業者稱，停在北車附近、忠孝西路和公園街口的雙層觀光巴士車窗被不明物體擊破，懷疑可能是槍枝，請警方到場了解。

警方趕抵，觀察窗戶狀況，發現並未射穿，研判不是槍枝，可能是其他其他發射器，調監視器畫面的同時，派員在北車附近搜查，結果在案發地不到10公尺，就看到李男（41歲）在捷運出口處，而他身邊地上正巧就放了彈弓跟「一大袋」的鋼珠。

警方認為可疑上前盤查，李男立刻坦承，並說「我剛剛有拿彈弓亂射，但不知道有射到窗戶」，警方依法將他帶回派出所偵詢，並查扣他涉案用彈弓、數十顆鋼珠，警詢後依毀損罪送辦。

據了解，當時雙層觀光巴士的車上並未有乘客，但業者正在準備餐點，車上員工發現「玻璃裂掉了」立刻向上反應；整起事件並無人受傷，業者事後將向李男求償。

停在台北車站附近的一輛台北市雙層觀光巴士，日前遭人持彈弓射破玻璃。記者翁至成／翻攝
停在台北車站附近的一輛台北市雙層觀光巴士，日前遭人持彈弓射破玻璃。記者翁至成／翻攝
停在台北車站附近的一輛台北市雙層觀光巴士，日前遭人持彈弓射破玻璃，警方查扣彈弓、數十顆鋼珠。記者翁至成／翻攝
停在台北車站附近的一輛台北市雙層觀光巴士，日前遭人持彈弓射破玻璃，警方查扣彈弓、數十顆鋼珠。記者翁至成／翻攝

巴士 槍枝 監視器

延伸閱讀

北市信義計畫區首件豪宅都更案 二度都審卡關、人行空間沒過

北市三溫暖角頭遭槍擊案 警逮10人送辦

北市蟬聯《遠見》2024縣市競爭力冠軍 這一項進步最多

影／北市國小教師招不到人 立委籲教育部提解方

相關新聞

影／國光客運松山機場內撞爆號誌燈 駕駛乘客受傷送醫

台北市松山機場今午有一輛國光客運因不明原因衝撞道路旁號誌燈及噴水池，駕駛及乘客分受輕傷，2人意識清楚送醫治療，確切肇事原...

女兒撞爛車頭...母竟企圖頂替 一聽要調監視器馬上改口

台中陳姓婦人與先生陪女兒要去考汽車駕照，決定先由女兒駕駛一路「練車」到考場，未料半路境自撞路燈，釀先生、女兒都受傷，警方...

北市雙層觀光巴士「玻璃遭射擊」 警半小時逮人...查獲這物品

李姓男子是台北車站附近地區遊民，日前持彈弓胡亂射擊，把一輛台北市雙層觀光巴士的玻璃射成蜘蛛網狀，客運司機檢查時發現「被射...

永康五金行火警2消防員不適送醫 另間門市2月前也大火

台南市永康區永大路三段的49五金行賣場今近午傳出火警，疑似切割作業不慎引起，火勢約1小時許撲滅，2名消防隊員灌救過程也先...

國光客運衝撞毀損松山機場號誌、噴水池 警派員釐清中

台北市松山機場今午2時許一輛國光客運衝撞道路旁護欄及噴水池，肇事原因、事發過程、有無人員傷亡等，航警局台北分局警方正介入...

天道盟「鐵霸」侍衛長娶嬌妻 全台掃黑下3巨頭將合體

天道盟主「鐵霸」曾盈富貼身「侍衛長」、太陽會元老級人物余進長，9月27日晚間設宴、梅開二度迎娶嬌妻，余進長平日處事低調，曾盈富為相挺這位多年的兄弟，加上自己剛過55歲生日壽宴，決定要雙喜臨門，席開百桌邀請各路盟友共襄盛舉，預料曾盈富、太陽聯盟正副盟主黃天陽、洪麥克三巨頭都會出席。 據了解，近來警方雷厲風行掃黑，各幫派大哥級人物都鮮少公開露面，27日晚間這場宴會將是太陽聯盟精神領袖吳桐潭告別式後，曾盈富、黃天陽、洪麥克三人再度於公開場合聚首，警方將荷槍實彈嚴陣以待。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。