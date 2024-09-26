影／國光客運松山機場內撞爆號誌燈 駕駛乘客受傷送醫

台北市松山機場今午有一輛國光客運因不明原因衝撞道路旁號誌燈及噴水池，駕駛及乘客分受輕傷，2人意識清楚送醫治療，確切肇事原因及過程，警方已介入調查。

台北市消防局表示，今午2時18分獲報，松山機場（民航局前圓環）發生汽車事故，現場是國光客運1841路線從松山機場到桃園機場的班車，因不明原因衝撞民航局大樓前方噴水池，現場共2人受傷，分別是48歲男駕駛，無明顯外傷，但腹部疼痛、肢體無力，及23歲女乘客，右手肘擦傷，2人皆意識清楚，送往國軍松山醫院治療。

航警局台北分局表示，初步調查確認駕駛酒測值為0，不排除駕駛案發前身體不適肇事，確切肇事原因及過程持續調查中。