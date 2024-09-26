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女兒撞爛車頭...母竟企圖頂替 一聽要調監視器馬上改口

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓婦人與先生陪女兒要去考汽車駕照，決定先由女兒駕駛一路「練車」到考場，未料半路境自撞路燈，釀先生、女兒都受傷，警方到場時，陳婦護女心切竟一度想冒名頂替，謊稱車子是她開的，警方察覺陳婦態度詭異，一說要調監視器她才嚇到改口稱是女兒開的車。

台中第五分局指出，獲報旱溪西路3段發生自撞車禍，警方到場時陳姓婦人（49歲）聲稱是她開車不慎才撞燈桿，造成車上先生、女兒都受傷，2人先行到醫院治療。

但警方根據現場跡證，發現並無煞車痕跡，研判駕駛可能分心未注意路況，或不熟悉車輛操作，且陳婦還不斷催促警方盡快製作事故資料，當下眼神不停閃躲態度詭異，令警方起疑。

警方說，當下嚴正勸告陳女，為釐清事故詳情，將擴大調閱周遭監視器、查訪附近居民，若發現有謊報或陳述不實，將依法查辦。

陳婦嚇到才立即改口，坦承當時是女兒準備下午要去考駕照，自己就和與先生陪同，由女兒駕駛先在路上「練車」，未料半路就出意外。警方則立刻派人到醫院，經對陳女女兒施以酒測呼氣值為0，再次比對監視器也確認是其女兒駕駛。

警方說，車禍案件偶爾會遇冒名頂替事故當事人情形，不論是為了詐領保險金，或掩護家人朋友，都可能涉及刑法冒名頂替、使公務員登載不實等罪嫌，請民眾勿以身試法。

陳婦的女兒要去考駕照前一路「練車」竟撞爛車頭，陳婦還企圖幫女兒頂替。記者曾健祐／翻攝
陳婦的女兒要去考駕照前一路「練車」竟撞爛車頭，陳婦還企圖幫女兒頂替。記者曾健祐／翻攝
陳婦的女兒要去考駕照前一路「練車」竟撞爛車頭，陳婦還企圖幫女兒頂替。記者曾健祐／翻攝
陳婦的女兒要去考駕照前一路「練車」竟撞爛車頭，陳婦還企圖幫女兒頂替。記者曾健祐／翻攝

監視器

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