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可惡！員警向報案民眾詐財46萬 免職再判有期徒刑4年
台北市警萬華分局前警員林佳豪家中積欠債務，得知民眾被騙錢，誆稱可幫忙討錢，計騙3人、46萬元，有民眾向分局督察組檢舉，林記2大過免職，檢方將林依貪汙詐取財物等罪起訴，台北地院審理，今判林應執行有期徒刑4年，褫奪公權1年。可上訴。
現年26歲林佳豪2018年特考班畢業在保一總隊服務，後來調派到萬華分局，在康定路派出所服務。
檢方指控，2022年9月，林受理周姓民眾報案遭詐騙，以LINE私下聯絡周佯稱認識駭客，可以幫忙向詐騙集團討錢，約周在郵局前交付20萬元；2022年10月，林透過LINE打電話向劉姓民眾佯稱，有管道可以幫忙追回詐騙款，又騙到20萬元；2023年4月，林趁另一被害人報案的機會，再詐得6萬元。
依檢方調查內容，林向3名被害人詐得46萬元後，2023年4月再用魏姓同事的帳號登入「165反詐騙」系統，查到蔡姓民眾被詐騙，向蔡騙稱可以透過駭客追討款項，蔡不信，向督察室提出檢舉，林的犯行曝光。
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