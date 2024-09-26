「漫拾」甜點店快閃 士林分署聯合拍賣競標上演品嚐泡芙、千層蛋糕

台北市甜點店「漫拾」為清償約39萬元款項，10月1日將至行政執行署士林分署一日快閃，販售酥脆招牌泡芙與千層蛋糕，士林分署將同時拍賣陽信商銀股票及總底價1億餘元的「安泰登峰社區」8間連通商辦等標的，歡迎民眾選購甜點、參與拍賣會。

士林分署指出，甜點店「漫拾」坐落於台北市中山捷運站，義務人積欠勞保費及勞工退休金約39萬元，為盡速協助清償滯欠款項，邀請漫拾在今年10月1日的「123聯合拍賣會」舉行「幸福甜點一日快閃」，販售又酥又脆的招牌泡芙與千層蛋糕，擺攤時間從上午11時30分至下午4時，提供新鮮出爐甜品，售完為止，民眾享受競標樂趣也可品嚐「漫拾」味蕾饗宴，歡迎踴躍參與，共同為義務人加油打氣。

士林分署指出，當天下午3時在一樓拍賣室舉辦的拍賣會，動產部分，有極具投資價值的陽信商銀股票1922股，及2010年BMW汽車、2009年福特六和汽車及2017年山葉LTS125機車。

不動產部分，除汐止、南港、北投、士林、三芝等地區土地外，還有苗栗地檢署囑託士林分署拍賣非法吸金上百億「紅富海」集團黃姓負責人近紅樹林捷運站8間連通商辦樓房，另還有汐止區汐萬路三段堪農山莊兩層透天宅，2項標的每坪底價均不超過20萬元，已低於市場行情價，歡迎有興趣民眾或公司行號投標。

紅富海案商辦為「安泰登峰社區」8間連通商辦大樓，在紅樹林捷運站對面交通便利，本次合併拍賣8間互相打通之房屋(27至27-3號6樓、27-5號至27-8號6樓)及坐落基地，每間房屋均配置1至2個不等的平面停車位，總坪數為841.84坪。9月3日2拍，10月1日將為第三次拍賣，總底價為新台幣1億3984萬元，換算每坪僅約16萬餘元。