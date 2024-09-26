撲克競技會館進駐學區恐影響學子 南市警方：營業就加強稽查

台南南市議員王家貞今天在議會質詢時，針對在台市東區崇學路上，且鄰近東區公所、崇學國小、忠孝國中的休閒活動場館「FULL HOUSE POKER 德州撲克競技協會」今天將開幕，但依兒少法第47條第4項規定，應距學校200公尺以上，警方有無防制作為？南市警察局長林國清表示，對東區新開的牌競協會店會加強稽查。

王家貞說，依兒少法第47條第4項規定，經主管機關所認定足以危害兒童及少年身心健康的場所，應距離幼兒園、國中小、高中職等學校二百公尺以上；王家貞說，除了讓服務處人員實際測量外；同時也利用了google map查看，顯示出其德州撲克競技協會距離崇學國小、忠孝國中竟僅僅只有150公尺左右，步行約2分鐘即可輕鬆抵達。

王家貞表示，店家營業位置恐已明顯違法，轄區內有如此嚴重的校安疑慮，除了警局外市府各相關單位豈可馬虎怠慢行事，放任其自由營業，視兒少法如無物？要求警局必須積極加強臨檢查核，全面注意該德州撲克競技協會的營業對於周邊學子在學習及生活上的影響，以確保學生有不受環境汙染的受教權。

轄區第一分局說，待該商家開始營業後，將規劃勤務加強臨檢。

據指出，業者是以「休閒活動場館」申請，經發局7月核照，市府「特定行業公共空間安全聯合稽查小組」日前前往稽查，現場尚無營業行為，市府後續會將休閒活動場館業納入聯合稽查的業別，了解是否有賭博行為及違反建管、消防等公共安全狀況，如有違規情事由各相關局處依權責處理。