快訊

蹭大谷熱？台男在日本賣仿冒球衣被逮 還搜出500件盜版名牌貨

還有機會！張惠妹大巨蛋20萬張票秒殺 釋票時間出爐了

防衛韌性委員會今登場！專家：國防部要求彈藥屯放宮廟 恐成攻擊目標

撲克競技會館進駐學區恐影響學子 南市警方：營業就加強稽查

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南南市議員王家貞今天在議會質詢時，針對在台市東區崇學路上，且鄰近東區公所、崇學國小、忠孝國中的休閒活動場館「FULL HOUSE POKER 德州撲克競技協會」今天將開幕，但依兒少法第47條第4項規定，應距學校200公尺以上，警方有無防制作為？南市警察局長林國清表示，對東區新開的牌競協會店會加強稽查。

王家貞說，依兒少法第47條第4項規定，經主管機關所認定足以危害兒童及少年身心健康的場所，應距離幼兒園、國中小、高中職等學校二百公尺以上；王家貞說，除了讓服務處人員實際測量外；同時也利用了google map查看，顯示出其德州撲克競技協會距離崇學國小、忠孝國中竟僅僅只有150公尺左右，步行約2分鐘即可輕鬆抵達。

王家貞表示，店家營業位置恐已明顯違法，轄區內有如此嚴重的校安疑慮，除了警局外市府各相關單位豈可馬虎怠慢行事，放任其自由營業，視兒少法如無物？要求警局必須積極加強臨檢查核，全面注意該德州撲克競技協會的營業對於周邊學子在學習及生活上的影響，以確保學生有不受環境汙染的受教權。

轄區第一分局說，待該商家開始營業後，將規劃勤務加強臨檢。

據指出，業者是以「休閒活動場館」申請，經發局7月核照，市府「特定行業公共空間安全聯合稽查小組」日前前往稽查，現場尚無營業行為，市府後續會將休閒活動場館業納入聯合稽查的業別，了解是否有賭博行為及違反建管、消防等公共安全狀況，如有違規情事由各相關局處依權責處理。

經發局表示，會研議將此業別訂定自治條例規範，比照電子遊戲業將撲克競技會館、麻將社、棋牌社等納管，要遠離學校1000公尺以上。在自治條例未訂定發布前，將採實質審查方式辦理，符合各相關局處的規定才核准登記，以遏止商業服務業違法變相營業的不法行為，並端正社會風氣

台南市東區將開設「FULL HOUSE POKER 德州撲克競技協會」，議員質疑鄰近學區，已違反兒少法規定，圖為日前台南市經發局前往聯合稽查。圖／台南市政府提供
台南市東區將開設「FULL HOUSE POKER 德州撲克競技協會」，議員質疑鄰近學區，已違反兒少法規定，圖為日前台南市經發局前往聯合稽查。圖／台南市政府提供

德州撲克 東區 王家貞

延伸閱讀

買行動電源前看清楚！這款電容量灌水被抓包挨罰10萬元

這款行動電源額定容量大灌水 廣告不實遭罰10萬元

電動輔助自行車閃電標章未到手就打廣告 公平會開罰

淺談兩岸專利優先權主張復權、新增與修正

相關新聞

影／廟會活動搭牌樓裝飾平安燈 工人意外觸電卡鷹架亡

桃園護國宮將舉辦文化季活動，委外廠商昨晚於桃園八德區國豐街、國際路一段路口搭設廟會活動牌樓及平安燈裝設工程，解姓工人從路...

影／南市永康五金行起火濃煙竄 員工驚慌逃出

台南市永康區一間五金行賣場今上午傳出火警，現場火舌伴隨濃煙竄出，消防局已調派大批警消及消防機器人趕至全力灌救中，初步清查...

高雄4月大女嬰被狠母餓死在嬰兒床 身軀發黑已臭今將解剖查死因

高雄市陳姓單親母親，涉嫌將4個月大的小女兒獨留家中8天致死，大前天送1歲女兒到托嬰中心時向保母吐露此事。警方赴陳住處發現...

影／土城騎士疑恍神衝撞超商 玻璃碎裂貨架倒塌慘狀曝光

新北市36歲謝男今天清晨騎機車行經土城區明德路時，疑似疲勞駕駛一時恍神，機車失控衝撞路邊超商。巨大撞擊力導致超商大門玻璃...

撲克競技會館進駐學區恐影響學子 南市警方：營業就加強稽查

台南南市議員王家貞今天在議會質詢時，針對在台市東區崇學路上，且鄰近東區公所、崇學國小、忠孝國中的休閒活動場館「FULL ...

影／18歲騎士從外側鬼切內車道欲左轉 釀兩車碰撞3傷

新北市泰山區明志路與公園路口，今天上午發生兩輛機車碰撞意外，造成現場3人受傷送醫，所幸沒有大礙，警方調查，疑是後方騎士從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。