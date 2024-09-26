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影／18歲騎士從外側鬼切內車道欲左轉 釀兩車碰撞3傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區明志路與公園路口，今天上午發生兩輛機車碰撞意外，造成現場3人受傷送醫，所幸沒有大礙，警方調查，疑是後方騎士從外側超車，急切內車道轉左不慎釀禍，事故雙方駕駛沒有酒駕，肇因待查。

據了解，黃姓男子（18歲）今天上午8時26分左右，騎機車載同魏姓女子（20歲）沿著新北市泰山區明志路往五股方向行駛，途中行經明志路二段與公園路口，黃男從外側車道加速油門往內側車道，旋即超前陳男（47歲）所騎乘機車，欲左轉駛入公園路，卻不慎與陳男機車發生碰撞。

撞擊瞬間兩車3人摔地，黃、魏兩人身體多處擦挫傷，送醫後沒有生命危險；陳男傷勢輕微沒有就醫。事故雙方駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

新北市泰山區明志路與公園路口今天上午發生兩輛機車碰撞意外，肇因疑似變換車道不慎釀禍。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區明志路與公園路口今天上午發生兩輛機車碰撞意外，肇因疑似變換車道不慎釀禍。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區明志路與公園路口今天上午發生兩輛機車碰撞意外，肇因疑似變換車道不慎釀禍。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區明志路與公園路口今天上午發生兩輛機車碰撞意外，肇因疑似變換車道不慎釀禍。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區明志路與公園路口今天上午發生兩輛機車碰撞意外，肇因疑似變換車道不慎釀禍。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區明志路與公園路口今天上午發生兩輛機車碰撞意外，肇因疑似變換車道不慎釀禍。記者曾伯愷／翻攝

車道 酒駕

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