影／台62線路面凹陷目測5公分如越野道 駕駛沿路髒話罵不停

新北市台62線瑞芳往國道方向，近日公路局正在辦理路面刨鋪工程，刨鋪作業為免影響民眾通行，今白天先行開放通車，但路面尚未完工導致行經車輛壓過後路面凹陷，自強隧道前一段宛如越野道，讓路過駕駛驚呼「我X，這是X小！」公路局回應目前緊急封閉外側車道，改善工程提早至下午辦理。

新北市台62線瑞芳往國道方向公路局正辦理路面刨鋪工程，但路面尚未完工導致今白天行經車輛壓過後路面凹陷，凹陷程度目測達約5公分，駕駛邊開邊罵「我X，這是X小！」並將畫面貼上「瑞芳大小事」臉書提醒其他駕駛行車安全，網友則表示「沒注意開過去搞不好鋁圈就報銷了、早上開過去頓時覺得這路況也太扯、快速道路這樣搞」。