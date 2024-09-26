影／台62線路面凹陷目測5公分如越野道 駕駛沿路髒話罵不停
新北市台62線瑞芳往國道方向，近日公路局正在辦理路面刨鋪工程，刨鋪作業為免影響民眾通行，今白天先行開放通車，但路面尚未完工導致行經車輛壓過後路面凹陷，自強隧道前一段宛如越野道，讓路過駕駛驚呼「我X，這是X小！」公路局回應目前緊急封閉外側車道，改善工程提早至下午辦理。
新北市台62線瑞芳往國道方向公路局正辦理路面刨鋪工程，但路面尚未完工導致今白天行經車輛壓過後路面凹陷，凹陷程度目測達約5公分，駕駛邊開邊罵「我X，這是X小！」並將畫面貼上「瑞芳大小事」臉書提醒其他駕駛行車安全，網友則表示「沒注意開過去搞不好鋁圈就報銷了、早上開過去頓時覺得這路況也太扯、快速道路這樣搞」。
公路局基隆段長蔡志盈表示，台62線西行3K至7K目前正在辦理路面改善工程，而台62線西向7K處昨晚正值針對該處局部路基改善，為不影響民眾上班需求，今早先行開放該路段，預計今晚持續辦理。但今早發現改善區段局部沈陷，目前現場已先封閉外側車道，原今晚預定辦理改善的工程，則提早至今日下午起。
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