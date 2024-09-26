指揮交通遇到劫數！義交被工人打成植物人1年多後死亡

業工男子周志銘2年前與義勇交通警察黃運琨發生爭執，將黃推倒在地，黃嚴重受傷，去年3月判定為植物人，周依重傷害罪嫌起訴，不料，黃今年3月死亡，檢方聲請對周行國民法官程序，台北地院審理，裁定將周移給國民法官審判。

裁定書指出，檢方起訴時，未及審酌黃運琨2024年3月20日不治死亡，4月23日聲請對周志銘變更起訴法條為傷害致死罪，案子法條變更後，已符合國民法官「故意犯罪因而發生死亡結果者」的案件，依規定移送國民法官專庭。

職業為工的42歲男子周志銘，2022年11月11日15時18分，在台北市文山區興隆路施工，與黃運琨就施工位置的移動發生爭執，周以雙手推黃致黃倒地，黃的頭部後方撞擊地面失去意識。

周志銘見狀先向路人表示不用呼叫救護車，說「他沒事」，再向黃稱「你不要裝了」，以手背拍打黃的臉頰3下，再單手拉起黃胸前的衣服將黃甩向路邊。

周對黃施暴時，王姓、范姓路人目擊報警，黃後來由救護車搭載至芳醫院搶救，診斷為創傷性硬腦膜下出血、顱骨閉鎖性骨折、右側硬腦膜上出血、右側硬腦膜下出血、右側蜘蛛網膜下出血、右側腦出血、右額骨折、雙側頂骨骨折、左上臂頓挫傷等。

黃運琨當時的昏迷指數是6分，需靠氣切、氧氣管、鼻胃管、導尿管生活，已無法自理，呼吸衰竭還需長期使用呼吸器維生，呈現失能狀態，黃的妻子蔡美香向警方提告偵辦，檢方起訴周。