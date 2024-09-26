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影／廟會活動搭牌樓裝飾平安燈 工人意外觸電卡鷹架亡

聯合報／ 記者陳恩惠鄭國樑／桃園即時報導

桃園護國宮將舉辦文化季活動，委外廠商昨晚於桃園八德區國豐街、國際路一段路口搭設廟會活動牌樓及平安燈裝設工程，解姓工人從路燈電箱接線時，意外遭220V電擊卡鷹架上，經同事協助脫困向119求救送醫不治，市府勞檢處到場，初步認定雇主違反職業安全衛生法規定將送辦，至於廠商是否有向養工處申請使用路燈電源仍待釐清。

119勤指中心昨晚6點7分接獲報案，位於八德區國豐街和國際路一段交叉口有民眾被電擊；消防局第一救災救護大隊大湳分隊立刻派出2輛救護車4名救護人員到場，因觸電卡在鷹架上的工人，經多名同事爬上鷹架並以大貨車的車棚，才讓工人脫困，初步檢傷發現27歲解姓工人OHCA，已經失去呼吸心跳，立刻給予CPR+AED等急救處置後送醫，急救2小時仍不治。

桃市府勞動檢查處科長郭翼維說明，昨晚發生施作廟會活動行架牌樓搭設及平安燈裝設工程作業，勞工發生感電死亡的職業災害案件，經初步調查，災害起因於雇主讓勞工進行照明燈具接線作業時，未確實採取斷電等感電預防措施，造成勞工死亡。雇主有違反職業安全衛生設施規則感電預防相關作業規定，後續將依詳細調查結果，若雇主確有違法將移送地檢署偵辦。

工人觸電當下卡在鷹架上，同事將他移置在大貨車棚頂才脫困送醫。記者陳恩惠／翻攝
工人觸電當下卡在鷹架上，同事將他移置在大貨車棚頂才脫困送醫。記者陳恩惠／翻攝
桃園護國宮將舉辦文化季活動，廠商昨晚在八德區國豐街、國際路口搭設牌樓及裝設平安燈作業時，解姓工人意外觸電身亡，詳細原因仍待調查。圖／八德警分局提供
桃園護國宮將舉辦文化季活動，廠商昨晚在八德區國豐街、國際路口搭設牌樓及裝設平安燈作業時，解姓工人意外觸電身亡，詳細原因仍待調查。圖／八德警分局提供
桃園護國宮將舉辦文化季活動，廠商昨晚在八德區國豐街、國際路口搭設牌樓及裝設平安燈作業時，解姓工人意外觸電身亡，詳細原因仍待調查。圖／八德警分局提供
桃園護國宮將舉辦文化季活動，廠商昨晚在八德區國豐街、國際路口搭設牌樓及裝設平安燈作業時，解姓工人意外觸電身亡，詳細原因仍待調查。圖／八德警分局提供
桃園護國宮將舉辦文化季活動，廠商昨晚在八德區國豐街、國際路口搭設牌樓及裝設平安燈作業時，解姓工人意外觸電身亡，詳細原因仍待調查。圖／八德警分局提供
桃園護國宮將舉辦文化季活動，廠商昨晚在八德區國豐街、國際路口搭設牌樓及裝設平安燈作業時，解姓工人意外觸電身亡，詳細原因仍待調查。圖／八德警分局提供

工人 職業安全 雇主

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