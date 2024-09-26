影／廟會活動搭牌樓裝飾平安燈 工人意外觸電卡鷹架亡

桃園護國宮將舉辦文化季活動，委外廠商昨晚於桃園八德區國豐街、國際路一段路口搭設廟會活動牌樓及平安燈裝設工程，解姓工人從路燈電箱接線時，意外遭220V電擊卡鷹架上，經同事協助脫困向119求救送醫不治，市府勞檢處到場，初步認定雇主違反職業安全衛生法規定將送辦，至於廠商是否有向養工處申請使用路燈電源仍待釐清。

119勤指中心昨晚6點7分接獲報案，位於八德區國豐街和國際路一段交叉口有民眾被電擊；消防局第一救災救護大隊大湳分隊立刻派出2輛救護車4名救護人員到場，因觸電卡在鷹架上的工人，經多名同事爬上鷹架並以大貨車的車棚，才讓工人脫困，初步檢傷發現27歲解姓工人OHCA，已經失去呼吸心跳，立刻給予CPR+AED等急救處置後送醫，急救2小時仍不治。