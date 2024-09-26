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國道3死1傷疑金錢糾紛釀追逐車禍 傷者遭收押

中央社／ 雲林縣26日電

國道1號雲林路段3死1傷車禍，雲檢介入調查，疑金錢糾紛追逐釀禍，邱姓傷者昨天接受訊問，全案依公眾往來危險致人於死罪嫌等偵辦，並以有勾串之虞向法院聲請羈押禁見獲准。

國道1號南向237.5公里雲林虎尾路段23日深夜11時許，2輛自小客車疑追撞翻覆，2輛自小客車內各有2人受困，送醫後3死1輕傷。

1名目擊車禍的駕駛在網路發文指曾看到這兩輛車在國道追逐；此外，50歲廖姓死者家屬接受媒體訪問說，廖姓女子上週曾遭不明人士押走強迫領錢，且車禍發生前廖姓女子曾報案遭逼車，案情疑不單純，希望警方詳細調查。

台灣雲林地方檢察署主任檢察官朱啓仁今天表示，檢察官第一時間掌握廖姓女子疑有債務問題，全案非單純交通事故，指揮相關單位成立專案小組偵辦，24日拘提邱姓傷者到案。

傷勢穩定的邱姓傷者昨天晚間出院後就接受偵訊。

專案小組調查，廖姓女子由於債務問題，與邱姓和蕭姓男子在台中市某處商討未果後，廖姓女子開車搭載鄭姓男子離開，邱姓男子竟駕駛另輛自小客車搭載蕭姓男子自台中開始追逐廖姓女子，一度在國道時速達190公里，最終發生交通事故。

檢方認為邱姓男子涉犯公眾往來危險致人於死罪嫌等，所犯為7年以上重罪，且有勾串、逃亡之虞，向法院聲押禁見獲准。

檢方說，將擴大追查家屬提出的質疑。

交通事故 國道 雲林

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