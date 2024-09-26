餐酒館老闆竟是車手頭詐騙她300萬元 新北刑大破詐團逮9人

新北市蔡姓婦人日前誤信投資群組多次匯款及面交300萬元，蔡婦見有獲利要出金時卻遭不斷推拖才驚覺遭詐立即報警。新北刑大與三重警方逮捕面交的方姓、林姓車手，隨後溯源查獲30歲張姓車手頭等7人到案，詢後依詐欺、洗錢送辦，張男被收押。

據了解，蔡姓婦人今年3月在臉書看到投資廣告好奇之下加入LINE投資群組，陸續匯款及面交共300萬元投資。不料事後蔡婦見帳戶上已有獲利，欲領出時卻遭對方不斷推拖，還要蔡婦再繼續投資。蔡婦此時才驚覺遭詐立即報警。

警方獲報請蔡婦佯裝配合與詐騙集團約定在三重1間超商面交，並由新北市刑大組成專案小組喬裝路人及超商顧客埋伏，當場逮捕25歲方姓及林姓車手，並查扣81萬元贓款、偽造工作證、手機等證物。詢後將方男及林男依詐欺、洗錢罪嫌送辦。