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餐酒館老闆竟是車手頭詐騙她300萬元 新北刑大破詐團逮9人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市蔡姓婦人日前誤信投資群組多次匯款及面交300萬元，蔡婦見有獲利要出金時卻遭不斷推拖才驚覺遭詐立即報警。新北刑大與三重警方逮捕面交的方姓、林姓車手，隨後溯源查獲30歲張姓車手頭等7人到案，詢後依詐欺、洗錢送辦，張男被收押。

據了解，蔡姓婦人今年3月在臉書看到投資廣告好奇之下加入LINE投資群組，陸續匯款及面交共300萬元投資。不料事後蔡婦見帳戶上已有獲利，欲領出時卻遭對方不斷推拖，還要蔡婦再繼續投資。蔡婦此時才驚覺遭詐立即報警。

警方獲報請蔡婦佯裝配合與詐騙集團約定在三重1間超商面交，並由新北市刑大組成專案小組喬裝路人及超商顧客埋伏，當場逮捕25歲方姓及林姓車手，並查扣81萬元贓款、偽造工作證、手機等證物。詢後將方男及林男依詐欺、洗錢罪嫌送辦。

新北市刑大持續向上溯源，掌握詐騙集團上游幹部身分，日前逮捕開設餐酒館的30歲車手頭張男，並循線逮捕及通知29歲陳男、18歲陳男、22歲呂男、33歲余男、20歲李男及18歲呂男等6名成員到案，詢後均依詐欺及洗錢罪嫌送辦，車手頭張男遭收押，警方也將持續追查詐騙集團上游。

警方查獲偽造的工作證及收據等證物。記者黃子騰／翻攝
警方查獲偽造的工作證及收據等證物。記者黃子騰／翻攝
警方偽裝成路人及顧客將出面取款的方姓車手逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方偽裝成路人及顧客將出面取款的方姓車手逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方將張男等人移送法辦。記者黃子騰／翻攝
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詐騙集團 車手

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