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違規車趴趴走 南警連續查獲懸掛他車號牌車輛將重罰

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

違規車趴趴走！台南市學甲警分局警員近日執勤時，先後查獲遭註銷的車輛懸掛他車車牌繼續在轄區行駛矇騙警方查緝，幸眼尖警員識破，將依法製單舉發重罰並將車輛移置保管。

學甲警方是本月23日下午3點半多在學甲區中正路時，發現一輛小貨車懸掛車牌號碼相當可疑，警方攔查查察確認為他車車牌，原有車牌已逾檢註銷。

學甲警方24日上午近11點又在學甲區中華路一段發現另輛20噸重大貨車車牌可疑，警員攔查後發現該車同樣已逾檢註銷，還懸掛他車號牌行駛，依法製單舉發並將車輛移置保管。

警方指出，經查，懸掛他車號牌行駛的大貨車駕駛，無大貨車駕照，依道路交通管理處罰條例21-1條規定將裁罰6萬元；若再加上裁罰車主6萬元，罰鍰高達12萬元。此外使用他車牌照將被裁罰1萬800元，牌照供借他車使用則裁罰5400元，交通違規代價可謂損失慘重。

台南學甲警方連續查獲懸掛他車號牌違規貨車，警方將重罰。記者謝進盛／翻攝
台南學甲警方連續查獲懸掛他車號牌違規貨車，警方將重罰。記者謝進盛／翻攝
台南學甲警方連續查獲懸掛他車號牌違規貨車，警方將重罰。記者謝進盛／翻攝
台南學甲警方連續查獲懸掛他車號牌違規貨車，警方將重罰。記者謝進盛／翻攝

交通違規 車主 駕照

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