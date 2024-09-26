違規車趴趴走 南警連續查獲懸掛他車號牌車輛將重罰

違規車趴趴走！台南市學甲警分局警員近日執勤時，先後查獲遭註銷的車輛懸掛他車車牌繼續在轄區行駛矇騙警方查緝，幸眼尖警員識破，將依法製單舉發重罰並將車輛移置保管。

學甲警方是本月23日下午3點半多在學甲區中正路時，發現一輛小貨車懸掛車牌號碼相當可疑，警方攔查查察確認為他車車牌，原有車牌已逾檢註銷。

學甲警方24日上午近11點又在學甲區中華路一段發現另輛20噸重大貨車車牌可疑，警員攔查後發現該車同樣已逾檢註銷，還懸掛他車號牌行駛，依法製單舉發並將車輛移置保管。